Kärntner Lebensretter und besondere Einsatzkräfte des Landes geehrt

Diese Woche wurden besondere Auszeichnungen an Lebensretter und an engagierte Kärntner für herausragende Leistungen verliehen.

Diese Woche wurden besondere Auszeichnungen an Lebensretter und an engagierte Kärntner für herausragende Leistungen verliehen.

Veröffentlicht am 13. Februar 2025, 16:09 / ©LPD Kärnten/Bauer

Zwei Ehrenurkunden, drei Ehrenkreuze für Lebensrettung, zwei Ehrenzeichen des Landes und ein großes Ehrenzeichen des Landes Kärnten wurden gestern, Dienstag, im Spiegelsaal an engagierte Kärntner für herausragende Leistungen verliehen. Die Auszeichnungen wurden von Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrätin Beate Prettner überreicht.

Landeshauptmann Kaiser hielt Eröffnungsrede

„In Zeiten wie diesen ist gesellschaftlicher Zusammenhalt enorm wichtig. Mit eurem Einsatz, euren Taten gebt ihr Hoffnung und Zuversicht und bestätigt, dass eine starke Gesellschaft so manche Hürden und Herausforderungen meistern kann. Im Namen aller Regierungsmitglieder und aller Kärntnerinnen und Kärntnern bedanke ich mich“, so Kaiser in seiner Eröffnungsrede.

©LPD Kärnten/Bauer | Diese Woche wurden besondere Auszeichnungen an Lebensretter und an engagierte Kärntner für herausragende Leistungen verliehen. ©LPD Kärnten/Bauer | Am Foto: LH Peter Kaiser bei der Verleihung der Ehrenzeichen.

Großes Ehrenzeichen des Landes an Franz Blatnik

Franz Blatnik, scheidender Kommandant der Samariterbund Kärnten Rettungshundestaffel, erhielt das große Ehrenzeichen des Landes Kärnten für seinen besonderen Einsatz und Eifer im Ausbau der Rettungshundestaffel. In über 500 Einsätzen kann Blatnik zudem einige Lebensrettungen verbuchen.

©LPD Kärnten/Bauer Am Foto: LH Peter Kaiser, LR.in Beate Prettner und Franz Blatnik, Kommandant der Rettungshundestaffel des Samariterbundes Kärnten.

Parteiübergreifend Kompromisse finden: Ehrung von Christoph Findenig

Vizeleutnant Christoph Findenig leistete als Kommandant des Truppenübungsplatzes „Seetaler Alpen“ und in seiner Funktion als Personalvertreter stets viel für das Wohl seiner Kameraden. Er ist bekannt dafür, auch parteiübergreifend Kompromisse zu finden. Für seinen Einsatz für Kärnten und seine Kameraden erhielt Findenig das Ehrenzeichen des Landes Kärnten.

©LPD Kärnten/Bauer Am Foto: LH Peter Kaiser, LR.in Beate Prettner und Vzlt. Christoph Findenig, Berufssoldat.

Auszeichnung für maßgeblichen Beitrag am Militärmusik-Festival

Ein weiterer Heeresangehöriger erhielt das Ehrenzeichen des Landes: Vizeleutnant Siegfried Kreuzweger wurde für seinen maßgeblichen Beitrag am Militärmusik-Festival ausgezeichnet. Kreuzweger war am Verkehrs- und Infrastrukturkonzept der Veranstaltung beteiligt. Aufgrund seines Organisationstalentes gelang ihm der reibungslose Transport von knapp 2.000 Soldaten und sonstiger Heeresangehörigen.

©LPD Kärnten/Bauer Am Foto: LH Peter Kaiser, LR.in Beate Prettner und Vzlt. Siegfried Kreuzweger, Berufsunteroffizier.

Daniela Mrak erhielt Ehrenkreuz für Lebensrettung

Daniela Mrak erhielt von LH Kaiser das Ehrenkreuz für Lebensrettung. Als ihr Ehemann einen Herzkreislaufstillstand erlitt, reagierte sie geistesgegenwärtig und begann mit der Reanimation. Auch ihre beiden Söhne, Jamie und Jeremy, agierten vorbildlich in ihren Rollen in der Rettungskette. Für ihren heldenhaften Einsatz erhielten die beiden Kinder vom Landeshauptmann die Ehrenurkunde des Landes Kärnten verliehen.

©LPD Kärnten/Bauer | Am Foto: LH Peter Kaiser, LR.in Beate Prettner und Daniela Mrak mit ihren Söhnen Jamie und Jeremy. ©LPD Kärnten/Bauer | Am Foto: LH Peter Kaiser, LR.in Beate Prettner und Daniela Mrak mit ihren beiden Söhnen Jamie und Jeremy, die eine Ehrenurkunde bekommen haben.

Ilja Mayrobnig rettete Mann bei Schwimmveranstaltung

Ilja Mayrobnig, Mitglied der Wasserrettung Krumpendorf, reagierte im Rahmen eines Einsatzes bei einer Schwimmveranstaltung vorbildlich und rettete einen Mann ans Ufer. Als es dort zum Stillstand des Herzkreislaufsystems kam, leitete der aktive Rettungsschwimmer und -sanitäter die Reanimation ein. Für seinen Einsatz erhielt er das Ehrenkreuz für Lebensrettung.

©LPD Kärnten/Bauer Am Foto: LH Peter Kaiser, LR.in Beate Prettner und Ilja Mayrobnig, aktiver Rettungssanitäter.

Polizeiinspektor Philipp Salzmann erhielt Ehrenkreuz für Lebensrettung

Polizeiinspektor Philipp Salzmann kam einer Frau zur Hilfe, deren Mann einen Atemstillstand erlitt – das alles ereignete sich im Zuge einer Sponsionsfeier, bei der auch Landesrätin Beate Prettner anwesend war. Gemeinsam behandelten sie den Mann und versorgten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Salzmann erhielt das Ehrenkreuz für Lebensrettung. Der Abend wurde musikalisch umrahmt von zwei jungen Harmonikaspielern der Musikschule Katolnig aus Ebenthal.