Neuer Magirus-Lohr Standort feierte Eröffnung in Wagna

Bei der Schlüsselübergabe an das Unternehmen, das seit 1922 in der Steiermark Feuerwehrfahrzeuge und Lösungen für besondere Anforderungen von Berufs-, Betriebs-, Werk- und freiwilligen Feuerwehren in Österreich, Kroatien, Slowenien, Südtirol und der Schweiz liefert, war auch Landeshauptmann Mario Kunasek vor Ort in Wagna. „Wir befinden uns hier in einer der aufstrebenden Wirtschaftsregionen Österreichs. Mit der jüngsten Ansiedlung dieses Vorzeigebetriebes wird die wirtschaftliche und infrastrukturelle Entwicklung weiter vorangetrieben. Gerade in Zeiten wie diesen sind derart positive Meldungen aus der Wirtschaft von größter Bedeutung für die Steiermark”, freut sich LH Mario Kunasek.

MAGIRUS Lohr beschäftigt 1.200 Mitarbeiter

„MAGIRUS Lohr” beschäftigt an vier Standorten (Steiermark, Deutschland, Italien, Frankreich) insgesamt 1.200 Mitarbeiter und gilt weltweit als einer der größten und technologisch führenden Anbieter von Brand- und Katastrophenschutztechnik (unter anderem hochmoderne und zuverlässige Löschfahrzeuge, Drehleitern, Rüst- und Gerätewagen, Speziallösungen, Pumpen und Tragkraftspritzen). In Wagna wurde im feierlichen Rahmen auch das neue „FLEX”-Modell vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Löschfahrzeug, welches große Flexibilität bei der Fahrgestellwahl bietet und die spezifische Umsetzung von individuellen Kundenwünschen ermöglicht.

Über MAGIRUS Lohr

„MAGIRUS Lohr” hat seinen Hauptsitz nur unweit von Wagna im 30 Kilometer entfernten Premstätten. Der Panattoni Park Graz Süd befindet sich in Hasendorf in der Marktgemeinde Wagna, direkt an der A9, etwa 16 Minuten vom Knotenpunkt Graz-West entfernt. Das Unternehmen profitiert somit von einer optimalen Anbindung an das Straßennetz. Von der insgesamt rund 8.400 Quadratmeter großen Halle A vermietet Panattoni etwa 2.050 Quadratmeter Hallen-, 240 Quadratmeter Büro- und 170 Quadratmeter Mezzaninfläche an „MAGIRUS Lohr”. Der Park erreicht dank einer der größten Aufdach-Photovoltaikanlage der Region, Nistkästen und Wildblumenwiesen sowie einem umfangreichen Wellbeing-Bereich für die Arbeitskräfte die Nachhaltigkeitsstandards gemäß der EU-Taxonomie.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2025 um 16:27 Uhr aktualisiert