Mehr Geld ab Mai: Diesen Österreichern steht eine Lohnerhöhung bevor

Veröffentlicht am 13. Februar 2025, 16:31

Nach dem schwierigen Abschluss am Bau gibt es nun ein klares Lohnplus von 2,84 Prozent für die Arbeiter in den Baunebengewerben mit ihren 10 Kollektivverträgen.

Lohnerhöhung ab Mai 2025 – Taggelder und Zulagen steigen ebenfalls

Eine deutliche Lohnerhöhung von plus 2,84 Prozent gibt es ab 1. Mai 2025 für die 60.000 Beschäftigten in 9.000 Betrieben. Bei einem Pflasterer entspricht das einer Lohnerhöhung von 1.360 Euro pro Jahr. Hinzu kommen Prämien, Zulagen, Überzahlungen und Taggelder. „Die Taggelder werden um die Teuerung angepasst. Bestehende Überzahlungen bleiben aufrecht“, heißt es in einer aktuellen Aussendung des Österreichischen Gewerkschaftsbunds.

„Spürbare Entlastung für die Beschäftigten“

„Einmal mehr zeigt sich: Die Sozialpartnerschaft funktioniert. Trotz einer dreijährigen Rezession haben wir einen Abschluss erreicht, der sowohl die Interessen der Wirtschaft berücksichtigt als auch den Beschäftigten angesichts der anhaltenden Teuerung spürbare Entlastung bringt. Es ist uns gelungen, einen nachhaltigen Teuerungsausgleich für die Beschäftigten zu sichern“, so GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch.

Wer bekommt ab Mai 2025 mehr Geld für seine Arbeit?

Das Baunebengewerbe besteht aus den Kollektivverträgen für das Bauhilfsgewerbe: Maler, Lackierer und Schilderhersteller, Bodenleger, Steinarbeiter, Dachdecker, Glaser, Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker, Pflasterer, Brunnenmeister, Grundbau und Tiefbohrunternehmen und Tapezierer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2025 um 17:30 Uhr aktualisiert