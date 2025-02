Grazer Ideentriebwerk hat ein neues Vorstandsteam

Sarah Pfleger, die zuvor als Head of Marketing beim Ideentriebwerk aktiv war, bringt umfangreiche Erfahrung in der Arbeit mit der Startup-Community mit. „Mein Ziel ist es, das Ideentriebwerk auf das nächste Level zu heben – sei es durch neue Partnerschaften, innovative Formate oder unvergessliche Events“, erklärt sie. Besonders am Herzen liegt ihr das Thema Female Empowerment: „Ich möchte Gründerinnen ermutigen, sich sichtbar zu machen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.“ Martin Haintz, langjähriges Mitglied des Ideentriebwerks, übernimmt als Head of Operations die Optimierung interner Prozesse und die technische Weiterentwicklung des Vereins. „Wir wollen Startups noch gezielter unterstützen – unter anderem mit themenspezifischen Workshops und einem stärkeren Fokus auf Female Founders“, betont er. Gabriel Marek, als neuer Head of Finance, sorgt für die finanzielle Stabilität und den nachhaltigen Ausbau des Netzwerks. „Unser Ziel ist es, das Ideentriebwerk langfristig gut aufzustellen und mit unseren Ressourcen maximalen Mehrwert für die Community zu schaffen.“

Der 100. Startup Spritzer als großes Highlight

Ein besonderes Ereignis in diesem Jahr wird der 100. Startup Spritzer im Mai im Dom im Berg sein – eines der bisher größten Events des Ideentriebwerks. „Dieses Jubiläum zeigt, wie viel Leidenschaft und Engagement in unserer Community steckt. Es wird ein unvergesslicher Abend, bei dem wir die Startup-Szene gebührend feiern!“, so das Vorstandsteam. Neben diesem Meilenstein plant das Ideentriebwerk 2025 weitere neue Initiativen, spannende Kooperationen und innovative Event-Formate, um die Grazer Startup-Szene noch stärker zu vernetzen.

Über das Ideentriebwerk Mit der Vision „Wir vernetzen die Startup Szene“ fördert und gestaltet das Ideentriebwerk als ehrenamtlicher Verein bereits seit 2012 die Gründerszene der Steiermark. Alle Mitglieder engagieren sich freiwillig für die Gründerszene. Es steckt sehr viel Herzblut hinter der Arbeit, was mit einem ständigen Wachsen des Vereins und der steirischen Gründerszene belohnt wird. Die Mission des Vereins ist es, Startup-Enthusiasten zu vernetzen und Gründern auf ihrem Weg zum Erfolg zu unterstützen. Das passiert in Form von Events (zum Beispiel die monatlichen Startup Spritzer oder der jährliche Startup Playground), Workshops, Beratungen,Pitch Trainings und vielem mehr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2025 um 17:03 Uhr aktualisiert