Gegen Stallmauer geprallt: Autofahrer (46) wurde bewusstlos

Veröffentlicht am 13. Februar 2025, 16:48 / ©5 Minuten

Ein 46-jähriger Oberösterreicher aus dem Bezirk Perg fuhr am heutigen Donnerstag, 13. Februar 2025 gegen 0.50 Uhr, mit seinem Auto von St. Georgen an der Gusen kommend Richtung Katsdorf.

Ersthelfer setzte Notruf ab

In der Ortschaft Schörgendorf verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein Stallgebäude. Ein Ersthelfer eilte zur Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der 46-Jährige verlor das Bewusstsein und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. „Nach der Erstversorgung wurde er von der Rettung in das Kepler Uniklinikum gebracht“, gibt die Polizei Oberösterreich abschließend bekannt. Warum der Mann die Kontrolle über sein Auto verlor, ist bislang noch nicht bekannt.