Schauspielhaus Graz: „Iokaste“ feiert am Valentinstag Premiere

Am 14. Februar findet die Premiere von "Iokaste" statt.

Der Text, eine Neubearbeitung der antiken Tragödien von Aischylos und Euripides, stellt das Familiendrama der Gebrüder Eteokles und Polyneikes ins Zentrum – und vor allem die verzweifelte Anstrengung ihrer Mutter, Iokaste, den drohenden Krieg zu verhindern. Die beiden Brüder, Eteokles und Polyneikes, streiten sich um die Herrschaft über Theben und sind bereit, die Stadt in einen blutigen Krieg zu stürzen, da der eine sich nicht an die Vereinbarung eines jährlichen Regierungswechsels hält. In ihrer Rolle als Mutter kämpft Iokaste gegen den Starrsinn ihrer Söhne, fordert einen Dialog statt Rache und warnt vor den katastrophalen Folgen eines Krieges. Doch ihre Bemühungen scheitern – der Fluch von Unnachgiebigkeit und unversöhnlichem Stolz liegt auf der Familie.

Ein intensives Familiendrama

Nach ihrem Erfolg mit »Prima Facie« in der vergangenen Spielzeit widmet sich Regisseurin Anne Bader gemeinsam mit ihrem künstlerischen Team einem weiteren Stoff, in dem politische Konflikte auf der persönlichen Ebene ausgetragen werden. In Iokaste steht die Mutter im Zentrum eines verzweifelten Versuchs, ihre Familie vor dem Untergang zu bewahren – ein berührendes, intensives Drama über Macht, Familie und die zerbrechliche Grenze zwischen Diplomatie und Krieg.