Caro (15) stürzte in den Tod: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Ein schrecklicher Unfall erschütterte am 6. Februar 2025 Österreich: Die 15-jährige Wienerin Caroline stürzte in einer ehemaligen Zementfabrik in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) durch ein Loch im Boden aus der sechsten Etage und fiel mehrere Stockwerke tief. Sie blieb schwer verletzt im ersten Stock liegen – jede Hilfe kam zu spät. Die Jugendliche war mit einer Freundesgruppe unterwegs: einem 15-Jährigen, einer 18-Jährigen und einem 21-Jährigen, alle aus Wien. Der Schock ist für alle groß.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Die Vier waren auf das Gelände geschlichen, um dort Fotos für TikTok zu machen – die alte Zementfabrik gilt nämlich als „Lost Place“. Beim Abstieg vom Dach geschah die Tragödie. Carolines Mutter hatte die 15-Jährige zuvor noch gewarnt. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen Unbekannt. Wie es in Medienberichten heißt, habe die Landespolizeidirektion Niederösterreich den Abschlussbericht in dem Fall bereits fertiggestellt.