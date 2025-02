Neue Regeln für Gastro gefordert: „Gelbe Karte, statt voreiligen Strafen“

Fast 10 Prozent der Personalkapazitäten im Gastronomiebereich müssen laut einer aktuellen Aussendung der Wirtschaftskammer Steiermark für bürokratische Verpflichtungen aufgewendet werden. Konkret sei in einem Betrieb mit fünf Mitarbeitern eine Halbtagskraft ausschließlich mit Bürokratie beschäftigt. Für das Gastgewerbe bedeute dies weniger Zeit für Gäste, mehr Verwaltungsaufwand und zusätzlichen Druck in einer Branche, die ohnehin unter akutem Fachkräftemangel leidet. Die Wirtschaftskammer Steiermark fordert daher „sportliche Regeln gegen die Bürokratieflut im Gastgewerbe“ und präsentiert konkrete Maßnahmen zum sofortigen Abbau bürokratischer Hürden.

Neue Regeln sollen gegen Bürokratieflut helfen

Denn die Realität sei absurd: Wer einen Griller fix auf seiner Terrasse aufstellen will, braucht ein teures Emissionsgutachten. Wer Mitarbeiter nicht bis ins kleinste Detail schriftlich unterweist, riskiert hohe Strafen. Das sind nur einige der Beispiele, die die WKO kritisiert. „Wirtinnen und Wirte stehen unter Generalverdacht, ihrer Verantwortung nicht nachzukommen. Es braucht weniger Misstrauen und mehr unternehmerische Freiheit in der steirischen Gastronomie und Hotellerie. Wenn die steirische Wirtshauskultur bestehen soll, muss die Politik jetzt handeln“, bringt der Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der WKO, Johann Spreitzhofer die aktuelle Situation auf den Punkt. Bürokratie in der Gastronomie sei kein einzelnes Hindernis, sondern ein Netz aus zahllosen Vorschriften, das die Branche immer weiter fesselt. Unzählige Aufzeichnungen und Nachweise in den Bereichen Lebensmittelhygiene, Arbeitssicherheit, Steuervorschriften, Betriebsanlagen und Abfallwirtschaft werden verlangt – oft ohne erkennbaren Mehrwert.

Gelbe Karte, statt voreiligen Strafen

„Tennis und Fußball machen es vor: Klare Regeln, transparente Entscheidungen und eine nachvollziehbare Zeitlinie sorgen für Fairness. Genau das braucht auch die Gastronomie in der Steiermark“, so Gastronomie-Obmann Klaus Friedl. „Daher wünschen wir uns die gelbe Karte. Heißt konkret: Betriebe werden erst beraten was verbessert werden muss und erst

dann wird gestraft“, konkretisiert Friedl die Forderung der WKO.

©Foto Fischer Johann Wratschko (Hotel & Landgasthof Wratschko), Klaus Friedl (Obmann Gastronomie), Johann Spreitzhofer (Spartenobmann Tourismus und Freizeitwirtschaft), Alfred Grabner (Obmann Hotellerie) und Cornelia Izzo (Da Maurizio, Bruck/Mur) (v.l.)

„Die Rote Karte“ – Keine endlosen Wartezeiten mehr

Während Gastronomen Unterlagen für Investitionsvorhaben fristgerecht einreichen, warten sie monatelang auf Rückmeldung der zuständigen Behörden. Dafür gibt es künftig die Rote Karte. „Wenn eine Entscheidung nicht innerhalb einer klar definierten Frist getroffen wird, gilt das Projekt automatisch als genehmigt. Ein Wirt wartete über ein Jahr auf die Genehmigung seiner Wärmepumpe – das ist schlicht unzumutbar. Wer die Spielzeit überzieht, verliert automatisch,“ so Hotellerieobmann Alfred Grabner.

Lösungsvorschläge gegen „Dokumentationswahnsinn & Co.“

Um zeitnahe Entlastungen zu erwirken, wurde von der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft gemeinsam mit Gastronominnen und Gastronomen außerdem ein konkreter Katalog mit Lösungsvorschlägen erarbeitet. „Von Dokumentationsvorgaben bis zu Hygienerichtlinien und einer Sofort-Hilfe im Bürokratienotfall reichen die Vorschläge, die wir auch den zuständigen Politkern präsentieren werden. Der Kampf geben die Bürokratie in der Gastronomie ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Aber wir Wirte haben zum Glück einen langen Atem“, so Spartenobmann Hans Spreitzhofer abschließend. Der Katalog mit Lösungsvorschlägen umfasst Lösungsvorschläge in sechs Bereichen: Dokumentationspflichten reduzieren, Hygienevorgaben mit Maß und Ziel, Gleichwertigkeit & Technologieoffenheit in der Gewerbeordnung, Verfahren beschleunigen, Verwaltungsstrafrecht auf vernünftiges Maß reduzieren, Sofort-Hilfe im Bürokratienotfall sowie Leistungsanreize speziell für ältere Mitarbeiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2025 um 18:16 Uhr aktualisiert