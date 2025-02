Innsbrucker Gefängnis hat ein Mäuse-Problem

In der Innsbrucker Justizanstalt sorgt eine massive Mäuseplage für Wirbel. Die Nager haben sich in mehreren Bereichen der Haftanstalt breitgemacht. Wie die „Krone“ berichtet, soll sich die Mäuseplage vom Einsatzmittelraum über das Wachzimmer bis in die Bereitschaftsräume erstrecken. „Kammerjäger wurden bereits beauftragt und tauschen in einem vorgegebenen Zeitabstand ihre Giftköderboxen aus“, heißt es in dem Schreiben. (Anmerkung: Das Schreiben liegt der Kronen Zeitung vor.)

Mitarbeiter füttern Mäuse sogar

Brisant ist vor allem ein weiterer Punkt der internen Mitteilung. Denn es dürfte Personen geben, die die Mäuse bewusst füttern. Köderboxen hätten dadurch den Reiz verloren und die Plage sich drastisch erhöht. In der Justizanstalt will man das Problem nun in den Griff bekommen. Mitarbeiter wurden deshalb dringend ermahnt, das Füttern der Tiere sowie die Zerstörung von Fallen zu unterlassen.