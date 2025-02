Unfall in Kreuzung forderte zwei Verletzte – doch wer fuhr das Auto?

Veröffentlicht am 13. Februar 2025, 17:58 / ©5 Minuten

Ein 27-jähriger Deutscher kollidierte mit seinem Auto beim Einbiegen auf die B 156 mit einem geradeaus fahrenden Auto. Laut Angaben des 27-Jährigen wurde das zweitbeteiligte Auto von einem 25-jährigen Österreicher gelenkt.

War junger Österreicher alkoholisiert am Steuer?

Dieser gab jedoch an, dass seine Mutter mit dem Auto gefahren sei. Ein mit dem 25-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief mit 1,04 Promille positiv. Der Deutsche sowie die Mutter des 25-Jährigen waren nicht alkoholisiert. „Bei dem Zusammenprall entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden“, teilt die Polizei Salzburg mit. Der 25-Jährige und dessen Mutter wurden verletzt in das UKH Salzburg gebracht.

Salzburger Polizei bittet um Hilfe

Die Ermittlungen zu dem Unfall im Bezirk Flachgau laufen. Eventuelle Zeugen des Unfalles können sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte bei der Salzburger Polizeiinspektion in Bergheim unter der Telefonnummer 059 133 5112 100 oder unter 133 melden.