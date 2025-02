„Rotjacken“ wollen gegen Asiago auswärts triumphieren

Vor dem EC KAC liegt das letzte außerhalb Österreichs ausgetragene Spiel im Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League: Die Rotjacken gastieren am Freitag, dem 14. Februar 2025, bei Asiago Hockey in Italien. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Die Ausgangssituation

Der EC-KAC kehrte am Mittwoch mit einem Comeback-Sieg gegen die Pioneers Vorarlberg aus der Länderspielpause in den Liga-Spielbetrieb zurück: Ein zwischenzeitliches 1:4-Defizit verwandelten die Rotjacken noch in einen 5:4-Erfolg nach Verlängerung. Damit hält der österreichische Rekordmeister bei fünf Siegen am Stück, die letzten drei davon wurden jeweils nach Overtime oder Shootout eingefahren. Als bisher einzige fix für die Playoffs qualifizierte Mannschaft können die Klagenfurter am Freitag den nächsten Schritt setzen: Mit einem Sieg in Asiago, nicht zwingend nach regulärer Spielzeit, würden sie sich das Heimrecht im Viertelfinale sichern. In der Fremde war der EC-KAC in der laufenden Saison bisher das erfolgreichste Team der win2day ICE Hockey League: 1,95 Punkte und 3,68 erzielte Tore pro Auswärtsspiel sind jeweils Bestwerte. Gut in Schuss waren während dem aktuellen Winning Streak Klagenfurts Special Teams: Im Verlauf der letzten fünf Partien lagen die Erfolgsquoten im Powerplay und Penalty Killing bei 40,0 bzw. 94,1 Prozent.

Zu den Gegnern

Asiago Hockey geht auf Tabellenplatz zwölf liegend in sein letztes Heimspiel der Saison, eine Rangverbesserung ist rechnerisch nicht mehr möglich, nahezu auszuschließen ist aber auch, dass die Italiener noch vom HC Innsbruck überholt werden. Das Team vom seit Ende Dezember amtierenden Head Coach Giorgio De Bettin bestreitet am Freitag bereits sein drittes Spiel in der laufenden Woche: Gegen Titelverteidiger Salzburg siegten die Gelb-Roten am Dienstag zu Hause mit 4:3 nach Penaltyschießen, ehe sie am Mittwoch beim HCB Südtirol mit 0:3 unterlagen. In beiden Begegnungen summiert kam Asiago auf nur 26 Torschüsse, denen 70 der beiden Kontrahenten gegenüberstanden. Der Klub aus dem Veneto feierte acht seiner bislang zwölf Saisonsiege auf eigenem Eis, bei keinem anderen Team im Bewerb ist der Anteil von in Heimspielen eingefahrenen Zählern an den Gesamtpunkten (63,2 Prozent) höher. Das in der ersten Saisonhälfte noch herausragend effektive Powerplay Asiagos kühlte in den vergangenen Wochen merklich ab: In nur drei der letzten 15 Partien traf man bei numerischem Vorteil.

Personelles

Mit Ausnahme der Langzeitverletzten Johannes Bischofberger (Saisonende), Luka Gomboc (zurück im Eistraining, aber erst ab Monatsende im Vollkontakt) und Jan Muršak (medizinische Evaluierung vor Playoff-Start) steht dem Trainerteam am Freitag der komplette Kader zur Verfügung. Die Mannschaft des EC-KAC wird den Morning Skate noch in heimischen Gefilden absolvieren und demnach erst am Spieltag nach Asiago anreisen.