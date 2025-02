LIVETICKER: Gespräche mit SPÖ vorbei: „Keine Lust auf ewiges Verhandeln“

137 Tage sind seit der Nationalratswahl am 29. September 2024 vergangen. 137 Tage und noch immer steht keine neue Regierung für Österreich. All die Bemühungen scheinen umsonst. Nachdem die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP gescheitert sind, steht man wieder am Anfang. Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Grüne) empfängt am heutigen Donnerstag, den 13. Feber, mehrere Parteichefs. Ob danach Klarheit zum weiteren Vorgehen geschaffen wird? Alle Updates findest du hier im Liveticker.

VdB führt Gespräche 13.02.2025 18:01 Keine Lust auf „ewiges Verhandeln“ Ein Statement des Bundespräsidenten sei für heute nicht mehr geplant. Er möchte sich allerdings „in absehbarer Zeit“ gegenüber den Medien melden. Eins vorweg: Van der Bellen sei an keinen „langwierigen Verhandlungen“ mehr interessiert, wurde gegenüber dem „Standard“ bestätigt. 13.02.2025 17:44 Gespräche für heute beendet Mittlerweile hat SPÖ-Chef Andreas Babler wie Wiener Hofburg wieder verlassen. Die Gespräche mit Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen sind somit beendet. 13.02.2025 17:34 Seit über 130 Tagen keine neue Regierung „Das Land braucht dringend Stabilität. Die SPÖ ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Unser Ziel ist es, nun möglichst schnell eine Mehrheit im Parlament zu finden, die sich im Kern auf SPÖ und ÖVP stützt. Wir brauchen rasch eine Regierung, – ob aus unseren Reihen oder mit anerkannten Persönlichkeiten besetzt – die Österreich wieder Stabilität und Handlungsfähigkeit gibt“, verdeutlicht SPÖ-Oberhaupt Andreas Babler vor wenigen Minuten erneut auf Social-Media. 13.02.2025 17:10 Kogler: „Haben mehr Gemeinsames als Trennendes“ „Unsere Republik, unsere Heimat und die liberale Demokratie brauchen im Allgemeinen und in diesen Tagen besonders: die Fähigkeit und die Bereitschaft zum Kompromiss. Wenn es um die Verteidigung Europas und der 2. Republik geht, haben wir viel mehr Gemeinsames als Trennendes“, ist sich Grüne-Chef Werner Kogler nach den heutigen Gesprächen mit Van der Bellen sicher. Screenshot Twitter (X)/“Werner Kogler“ 13.02.2025 16:47 Erneutes Statement der FPÖ Die FPÖ wünscht sich Neuwahlen. Diese seien „die einzig ehrliche Lösung“, gab die FPÖ bereits am gestrigen Mittwoch des Öfteren zum Ausdruck. Am heutigen Donnerstag meldet sich die Partei rund um Herbert Kickl erneut zu Wort: „Für uns steht Österreich an erster Stelle, für die ÖVP Brüssel und die EU. Auf welcher Seite stehst du?“, machen die Freiheitlichen erst kürzlich in einem Facebook-Posting deutlich. Screenshot Facebook/“FPÖ“ 13.02.2025 16:23 Was erwartet sich Babler in der Hofburg? Der Chef der Sozialdemokraten erhofft sich nun ein „gutes Gespräch mit dem Bundespräsidenten“, denn nicht nur er, sondern auch das Volk würden sich stabile Verhältnisse erwarten. Aktuell laufen die Gespräche mit Van der Bellen und seinem Team. 13.02.2025 16:15 Teil 5: Das SPÖ-Verhandlerteam Babler präsentierte sein „kleines und versiertes“ Verhandlerteam, bestehend aus ihm, Doris Bures, Philip Kucher, Eva-Maria Holzleitner und Josef Muchitsch. 13.02.2025 16:04 Teil 4: Diese Optionen sieht Babler Babler sprach von zwei Möglichkeiten, die die SPÖ unterstützt: Erstens: „Dass wir als gewählte Mandatare ein handlungsfähiges Parlament repräsentieren“. Es gelte zu prüfen, ob es Mehrheiten für diverse Reformprojekte gebe. Gleichzeitig plant er Gespräche mit der ÖVP, um auszuloten, ob eine stabile Koalition möglich wäre. Neuwahlen kommen aus Sicht der Sozialdemokraten nicht infrage. 13.02.2025 16:02 Teil 3: Gespräche mit anderen Parteien Laut Babler habe man bereits Gespräche mit den Parteichefs der NEOS, Grünen und der ÖVP geführt. 13.02.2025 16:01 Teil 2: Babler stimmt VdB zu Was die Wichtigkeit der Kompromisse angeht, stimmt Babler der Kernaussage des gestrigen Statements des Bundespräsidenten zu. Babler kritisierte „fehlender Kompromissbereitschaft.“ 13.02.2025 15:55 Teil 1: Babler-Statement startet Jetzt spricht Babler. Die vergangenen Tage und Woche habe sich ein für Österreich „unwürdiges Schauspiel“ zugetragen, dennoch sei es ein guter Tag gewesen, da ein „rechtsextremer Kanzler verhindert wurde“. Screenshot APA Livestream 13.02.2025 15:50 Weiter warten auf Babler Langsam wird es knapp! Die SPÖ-Pressekonferenz hat noch immer nicht gestartet. 13.02.2025 15:33 Babler-Statement verzögert sich Um Punkt 15.30 Uhr gab es noch kein Statement von SPÖ-Chef Babler. Es verzögert sich leicht. Danach geht es für ihn aber auch schon in die Präsidentschaftskanzlei. Um 16.15 Uhr ist das Treffen mit Van der Bellen. 13.02.2025 14:45 Das sagte Stocker Kurz vor 14.30 Uhr traf Stocker ein. Vor seinem Besuch erklärte er gegenüber Journalisten, dass es nun darum gehe, „aus dieser schwierigen Situation herauszufinden“. Parlamentsdirektion/Arman Rastegar 13.02.2025 14:20 Kickl: „Waren es Scheinverhandlungen?“ FP-Chef Herbert Kickl stellt indes eine kuriose Theorie auf Facebook auf: „Hat die ÖVP mit uns Freiheitlichen nur Scheinverhandlungen geführt und hinter unserem Rücken weiter mit der SPÖ gepackelt? Das würde einiges erklären.“ Screenshot Facebook Herbert Kickl 13.02.2025 14:13 SPÖ-Präsidiumssitzung Während die ÖVP bereits am Mittwoch ihren Bundesparteivorstand einberufen hat, beraten die Sozialdemokraten heute in einer Präsidiumssitzung im Parlament über die weiteren Schritte und Zukunft der Partei. Um 15.30 Uhr ist ein Presse-Statement mit Andreas Babler angesetzt. 13.02.2025 13:56 Ja oder Nein? Entscheidungsbaum hängt in der Hofburg Nach dem Platzen der ÖVP-FPÖ-Verhandlungen stellt sich die Frage: Wie geht es jetzt weiter? Ein Bluesky-User hat dazu einen Entscheidungsbaum erstellt. Stephan Götz-Bruha, Sprecher von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, hat sich für die Übersicht bedankt, sie ausgedruckt und in der Hofburg an eine Pinnwand geheftet. Die erste entscheidende Frage darauf: „Bleibt Andreas Babler SPÖ-Chef?“ Screenshot bluesky @stephangb.bsky.social 13.02.2025 13:40 14.30 Uhr: Termin mit Stocker Um 14.30 Uhr ist ÖVP-Chef Christian Stocker an der Reihe. Begleitet wird er von seinem General Alexander Pröll, Klubchef August Wöginger und dem oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer. 13.02.2025 13:36 Wie sieht es nun mit dem EU-Defizitverfahren aus? Die Europäische Kommission plant laut einem APA-Bericht vorerst keine sofortige Neubewertung des österreichischen Defizits und verfolgt die politischen Entwicklungen weiterhin. Die Kommission werde im April im Rahmen des Frühjahrspakets des Europäischen Semesters eine erneute Bewertung vornehmen. Grundlage dafür sind das Haushaltsergebnis 2024 sowie die von Österreich vorgelegten Budgetmaßnahmen. Der von FPÖ und ÖVP zu Beginn ihrer Koalitionsverhandlungen präsentierte Budget-Plan zur Vermeidung eines Defizitverfahrens bleibt vorerst gültig. 13.02.2025 13:25 Kogler macht sich über Kickl lustig Bei seinem Eintreffen in der Hofburg machte sich Grüne-Chef Werner Kogler vor der Presse fast schon lustig über Kickl. Es sei gut, dass „die Bevölkerung sieht, dass Kaiser Kickl nackt ist.“ Kogler teile die Einschätzung des Bundespräsidenten, dass es ohne Kompromissbereitschaft nicht gehe. BKA / Christopher Dunker 13.02.2025 12:50 Meinl-Reisinger: „Es muss jetzt um Inhalte gehen“ Nach ihrem Gespräch mit Bundespräsident Van der Bellen hielt sich Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger kurz. „Es muss jetzt um Inhalte gehen“, betonte sie gegenüber Journalisten. 13.02.2025 12:13 Nächster Termin um 12.15 Uhr Für 12.15 Uhr ist der Termin mit Grüne-Chef Werner Kogler angesetzt. Aktuell wartet alles auf seine Ankunft. 13.02.2025 12:10 Schulstreik gegen eine FPÖ-ÖVP-Regierung verschoben Der für den 14. Februar geplante Schulstreik unter dem Motto „Blau-Schwarz darf nicht Schule machen“ wurde aufgrund des Scheiterns der Koalitionsverhandlungen auf unbestimmte Zeit verschoben. Das teilte die Aktion Kritische Schüler_innen Wien (AKS) mit. 13.02.2025 12:01 VdB: „Der Kompromiss ist in Österreich ein Schatz“ Indes unterstreicht Van der Bellen auf Instagram erneut die zentrale Botschaft seines gestrigen Statements, die er auch den Parteichefs für Verhandlungen mitgibt: „Der Kompromiss ist in Österreich ein Schatz. Eine Art Kulturgut, mit dem wir immer gut gefahren sind.“ Screenshot Instagram vanderbellen 13.02.2025 11:50 Alle haben einen Termin, außer Kickl Wird es auch zu einem Gespräch zwischen Herbert Kickl und Van der Bellen kommen? Wie Medien berichtet, hat der blaue Parteichef vorerst noch keinen Termin erhalten. Sollte der Bundespräsident ein Gespräch wünschen, werde er diesem selbstverständlich nachkommen, betonte Kickl. 13.02.2025 11:30 Meinl-Reisinger: „Die Bevölkerung hat keine Geduld mehr“ Beim Betreten der Hofburg erklärte Meinl-Reisinger gegenüber wartenden Journalisten, dass sie bereits mit ÖVP und SPÖ in Kontakt stehe. Die NEOS seien bereit, sich in „allen Varianten konstruktiv zu verhalten“. Es gehe darum, schnell eine Regierung für Österreich zu formen. Denn: „Die Bevölkerung hat keine Geduld mehr“. Bereits am Vortag hatten sich die NEOS offen für Verhandlungen über eine Dreierkoalition oder eine Minderheitsregierung gezeigt. Parlamentsdirektion/Thomas Topf 13.02.2025 11:00 Beate Meinl-Reisinger macht den Anfang Die NEOS-Chefin wird um 11 Uhr als Erste in der Hofburg beim Gespräch mit Bundespräsident Van der Bellen erwartet. 13.02.2025 10:40 Kein Termin mit Kickl heute Herbert Kickl und Van der Bellen werden heute keinen Termin haben. Kickl hat ja bereits gestern in dem Gespräch betont, dass er sich für Neuwahlen ausspricht. 13.02.2025 10:39 Verhandlungen nur MIT ihm: SPÖ stellt sich hinter Babler Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ, aber ohne Andreas Babler? Mit dieser Aussage ließ der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) gestern aufhorchen. Doch die SPÖ stellt sich hinter Babler und stellt klar: Sie gehen MIT Babler in etwaige Neuverhandlungen. 13.02.2025 10:35 Kommt Ex-Kanzler Kurz zurück? Einer könnte seinen Weg zurück auf die politische Bühne schaffen. Sein Name: Sebastian Kurz. Aus ÖVP-Kreisen ist zu hören, dass das Kapitel Kurz nicht fertig gelesen ist. Bei einer möglichen Neuwahl versprechen sich ÖVP-Granden von Kurz an der Spitze der Volkspartei doch eine Trendumkehr – ausstehende Justizfragen hin oder her. Das werden spannende Wochen. Mehr dazu liest du hier: Die vielen K: Kickl, Köpfe, Koalitionen und Kurz 13.02.2025 10:30 Welche Optionen gibt es? Van der Bellen sprach gestern von vier Möglichkeiten, die es nun für Österreich gibt. Diese sind: Neuwahlen, die frühestens in einigen Monaten stattfinden könnten

Minderheitsregierung unter der Duldung einer Mehrheit im Nationalrat

Expertenregierung unter der Duldung einer Mehrheit im Nationalrat

Regierung mit Parteien, die eine Mehrheit bilden (beispielsweise ÖVP-SPÖ, ÖVP-SPÖ-NEOS oder ÖVP-SPÖ-Grüne) Mehr dazu in: Nach Koalitions-Aus von Blau-Schwarz: Wie geht es jetzt weiter? 13.02.2025 10:20 So sieht der heutige Tagesablauf in der Hofburg aus 11 Uhr: Beate Meinl-Reisinger (NEOS)

(NEOS) 12.15 Uhr: Werner Kogler (Grüne)

(Grüne) 14.30 Uhr: Christian Stocker (ÖVP)

(ÖVP) 16.15 Uhr: Andreas Babler 13.02.2025 10:15 Alle Augen auf die Hofburg Und wieder mal sind alle Augen auf die Hochburg gerichtet. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt heute die Parteichefs der NEOS, der Grünen, der ÖVP und der SPÖ. 13.02.2025 10:00 Was bisher geschah Seit der Nationalratswahl 2024 hat sich viel getan in Österreich, allerdings ohne Ergebnis. Alle wichtigsten Entwicklungen seit der NR-Wahl 2024 findest du hier in der Timeline als Grafik – bis zum gestrigen Tag. Denn gestern wurde das Aus der Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP verkündet. Mehr dazu in: LIVETICKER: FPÖ-Chef Kickl ist sich sicher: „Wir haben alles versucht“. APA/MAX SLOVENCIK, Peter Lechner/HBF, Parlamentsdirektion/Thomas Topf, Screenshot APA Livestream, BKA/Florian Schrötter

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2025 um 18:22 Uhr aktualisiert