Hausbesitzer überrascht Einbrecher: Polizei fasst 16-Jährigen

Als ein vorerst unbekannter Täter versuchte in ein Haus in Wolfsberg zu gelangen, wurde er vom Hausbesitzer gesehen und flüchtete. Nach einer Fahndung fasste die Polizei einen 16-Jährigen.

Als ein vorerst unbekannter Täter versuchte in ein Haus in Wolfsberg zu gelangen, wurde er vom Hausbesitzer gesehen und flüchtete. Nach einer Fahndung fasste die Polizei einen 16-Jährigen.

Veröffentlicht am 13. Februar 2025, 18:27 / ©5 Minuten

Am 12. Feber 2025 versuchte gegen 17.45 Uhr ein vorerst unbekannter Täter die Terrassentüre eines Wohnhauses in Wolfsberg, selbe Gemeinde und Bezirk, aufzuzwängen. Er wurde jedoch vom Hausbesitzer gesehen und flüchtete. Bei einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei kurz darauf in unmittelbarer Tatortnähe einen 16-jährigen syrischen Asylwerber antreffen, auf den die Täterbeschreibung passte.

16-Jähriger gestand den versuchten Einbruchsdiebstahl

Der 16-Jährige gestand im Zuge der Einvernahme den versuchten Einbruchsdiebstahl. Weiters gestand er im Zeitraum von 3. bis 18. Jänner 2025 insgesamt sechs Einbrüche in Autos im Ortsgebiet von Wolfsberg sowie in der Nacht zum 2. Feber 2025 einen weiteren Auto-Einbruchsdiebstahl im Ortsgebiet von St. Gertraud. Der 16-Jährige erbeutete bei allen Tathandlungen insgesamt lediglich eine geringe Menge Bargeld. Es entstand jedoch Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 16-Jährige der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten abschließend.