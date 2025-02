JVP Villach wählt Fellacherin Sarah Struger zur neuen Obfrau

In Villach gibt es nun eine neue JVP-Bezirksobfrau. Die 18-jährige Villacherin Sarah Struger wurde mit 100 Prozent gewählt. Die Fellacherin maturiert dieses Jahr und will junge Anliegen vorantreiben.

JVP-Landesobmann Geier gratuliert

JVP-Landesobmann Julian Geier gratuliert der frischgebackenen Bezirksobfrau: „Es freut mich besonders, wenn engagierte junge Menschen Verantwortung übernehmen – gerade in einer Stadt wie Villach, wo die SPÖ mit absoluter Mehrheit regiert, aber die Junge Volkspartei dennoch die erste Anlaufstelle für politisch interessierte Jugendliche ist. Das zeigt: Wer echte Lösungen für junge Menschen sucht, findet sie bei uns. Mit Sarah Struger an der Spitze und einem motivierten Team hat die JVP Villach eine starke und zukunftsorientierte Stimme. Ein großes Dankeschön auch an Laurenz Paulitsch für seinen jahrelangen Einsatz und sein unermüdliches Engagement!“

Struger: „Jungen Menschen Perspektiven zu bieten“

Struger betonte, wohin der Weg gehen soll: „Unser Ziel als JVP Villach ist es, jungen Menschen Perspektiven zu bieten – sei es durch leistbares Wohnen, bessere Bildungsangebote oder attraktive Freizeitmöglichkeiten. Besonders der Übergang von Schule zu Beruf oder Studium muss in Villach erleichtert werden.“ Eine zentrale Forderung der JVP Villach ist die Belebung der Villacher Innenstadt mit Angeboten für junge Menschen. Die neue Obfrau unterstreicht „Man muss daran arbeiten, ein Umfeld zu schaffen, dass die jungen Menschen in Villach bleiben können und nicht abwandern müssen, weil es zu wenig Angebote vor Ort gibt.“ Mit einem jungen und dynamischen Team will die JVP Villach in den kommenden Jahren aktiv mitgestalten und dafür sorgen, dass Villach für die nächste Generation lebenswert bleibt, heißt es abschließend.