Eissaison in Graz eröffnet: Erster Eissalon sperrt wieder auf

Süßes Opening in Graz. Am heutigen 13. Februar meldete sich der beliebte Eissalon „Eisperle“ aus der „Winterpause“ zurück. Damit ist die Eissaison in der steirischen Landeshauptstadt wohl offiziell eröffnet. „Heute feiern wir die große Eröffnung unserer Shops in der Färbergasse & Kaiserfeldgasse“, freuen sich die Betreiber. Zur Feier des Tages gab es einen besonderen Schoko-Herz-Brownie mit Himbeeren.

Love is in the Air

Fans der Eisperle wissen, dass der Eissalon generell für seine außergewöhnlichen Sorten bekannt ist. Passend zum bevorstehenden Valentinstag hat man sich also wieder einige besondere Köstlichkeiten einfallen lassen – ganz im Zeichen der Liebe. Für kurze Zeit gibt es die Geschmacksrichtungen Flaming Vanilla, Hot Caramel Brew und Molten Berry.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2025 um 19:42 Uhr aktualisiert