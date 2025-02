FairYoungStyria-Preise: Land prämiert Schulprojekte für globales Lernen

Mit dem FairYoungStyria-Preis für globales Lernen lädt das Land Steiermark Schulklassen und Schülergruppen aus der ganzen Steiermark ein, ihre Ideen zum ‚Globalen Lernen‘ als Projekt umzusetzen. Damit sollen sie ihr Wissen zu Themen der Globalisierung vertiefen und durch einen Blick über den Tellerrand die Welt als Ganzes und ihre Verbundenheit miteinander besser verstehen lernen. Der FairYoungStyria-Preis ist ein Eckpfeiler der FairStyria-Bildungsoffensive für globale Verantwortung, die das Land Steiermark im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit umsetzt. Die eingereichten Projekte müssen einen Bezug zu Lebensrealitäten von Menschen in Ländern des globalen Südens aufweisen und thematisch mit jener von Kindern und Jugendlichen in der Steiermark verknüpft werden. Damit soll die wechselseitige Auswirkung von Ereignissen und Verhaltensweisen in der Steiermark auf die Welt und umgekehrt aufgezeigt werden. Außerdem ist ein Bezug zu mindestens einem der 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen erforderlich.

Zehn Siegerprojekte mit je 500 Euro Preisgeld prämiert

Die zehn besten Projekte wurden von einer Fachjury ausgewählt und mit einem Preisgeld von jeweils 500 Euro ausgezeichnet. Mit diesen Mitteln sollen die Schulprojekte im Sommersemester 2025 umgesetzt werden und damit zum nachhaltigen Lernen und zum Verständnis für globale Zusammenhänge beitragen. Die Siegerprojekte 2024/25 beschäftigen sich etwa mit dem interaktiven Lernen über die 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, (Sprachen-)Vielfalt, dem Vergleich des Schulalltags in zB Ghana, Nepal und Hartberg, Bewusstseinsbildung für die Arbeitsbedingungen im Goldabbau in Südafrika, einem Kochbuch für eine Genussreise von der Steiermark durch die ganze Welt und einem gerechten Wandel in der Modeindustrie.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, in der Steiermärkischen Landesregierung zuständig für Europa und Internationales, hat die FairYoungStyria-Preise im feierlichen Rahmen des Weißen Saals der Grazer Burg überreicht. An der Preisverleihung teilgenommen haben auch Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner, in Vertretung von Landeshauptmann Mario Kunasek, Landtagsabgeordneter Michael Wagner, Landtagsabgeordnete Veronika Nitsche und Landtagsabgeordneter Alexander Melinz.

LH-Stv. Khom: „Preisträger sind Vorbilder für eine Welt in der Zusammenarbeit ganz oben steht“

„Mit dem umfassenden Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit übernimmt die Steiermark globale Verantwortung. In einer Welt, in der Konflikte zunehmen und manche nur mehr auf sich schauen wollen, ist es mir besonders wichtig, dass wir den Blick für das große Ganze behalten. Dazu gehört das Bewusstsein, wie wir in unserer vernetzten Welt gut miteinander leben wollen. Dieses Bewusstsein stärken wir mit unserer Bildungsarbeit auch unter jungen Menschen in unserem Land. Mit den FairYoungStyria-Preisen zeichnen wir das großartige Engagement steirischer Schulen für globale Verantwortung aus. Die Preisträgerinnen und Preisträger sind Mutmacher und Vorbilder für eine Welt, in der Verständnis, Zusammenarbeit und Fairness ganz oben stehen“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin und Europareferentin Manuela Khom.

Die zehn Siegerprojekte Landesberufsschule Bad Radkersburg, Klasse 3bAHLH: „Fair mit Flair – Lebenswelten im Vergleich″

Friedrich Aduatz Mittelschule Voitsberg, Klasse 1B: „Kochbuch ‚Appetit auf Glück – Genussreise von der Steiermark durch die ganze Welt‘″

durch die ganze Welt‘″ VS St. Oswald bei Plankenwarth (ganze Schule): „17-Nachhaltigkeitsziele- Messe″

Messe″ Mittelschule Trieben, Klassen 2A und 2B: „Plastikfrei – Verantwortung leben, Zukunft schützen″

BG/BRG Weiz, Klasse 4A: „Grenzenlos nachhaltig″

Ortweinschule Graz, Klassen 2ZHKUK und 3YHKUK: „Tönerne Stimmen. Skulpturen und Geschichten für einen gerechten Wandel in der Modeindustrie.″

einen gerechten Wandel in der Modeindustrie.″ MS & ORG Laßnitzhöhe, Drama & Dance Ensemble: „Das LEBENDIGE Comic – POESIE der [Sprachen-]Vielfalt″

MS Grafendorf bei Hartberg, Klassen 3A und 3B: „Projektwerkstatt″

HBLA für wirtschaftliche Berufe Weiz, Klassen 3A und 3B: „Kochen und Essen mit Gefühl – MITGEFÜHL – VEGAN ist nicht gleich VEGAN!″

wirtschaftliche Berufe Weiz, Klassen 3A und 3B: „Kochen und Essen mit Gefühl – MITGEFÜHL – VEGAN ist nicht gleich VEGAN!″ BG/BRG Hartberg, Klassen 3E, 5A, 6B: „Broaden your Horizon – Bildung ist der Schlüssel″

Die FairYoungStyria-Preise für globales Lernen

Die „FairYoungStyria-Preise für globales Lernen″ wurden im Schuljahr 2024/2025 zum dritten Mal vergeben. Die Ausschreibung, die im Oktober 2024 veröffentlicht worden ist, richtete sich an steirische Schulen der Primarstufe sowie der Sekundarstufe I und II. Die Preise sind Teil der FairStyria-Bildungsoffensive des Landes Steiermark für globale Verantwortung. Ausgeschrieben wurden zehn Preise die jeweils mit einem Preisgeld von 500 Euro dotiert sind. Mit dem Preisgeld werden die Projekte im Sommersemester umgesetzt und beim FairStyria-Tag – dem jährlichen Informationstag für Entwicklungszusammenarbeit des Landes Steiermark im Grazer Joanneumsviertel – am 24. Juni 2025 präsentiert und so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

