Derby-Fieber in Kärnten: VSV Unihockey empfängt KAC Floorball

In der Ballsporthalle Villach/St. Martin empfängt der VSV Unihockey den Lokalrivalen KAC Floorball.

Veröffentlicht am 13. Februar 2025, 20:02 / ©Bernd Stefan

Die Fans dürfen sich auf ein intensives und packendes Duell freuen und die Vorzeichen versprechen Hochspannung. Der KAC will sich für die bittere Heimniederlage im November revanchieren. Unter der Leitung seines neuen finnischen Trainers peilen die Klagenfurter einen Auswärtssieg an. Doch auch der VSV steht unter Druck – das Team von Headcoach Harald Felsberger benötigt dringend drei Punkte, um die Playoff-Qualifikationsplätze in der International Floorball League zu sichern.

Erzrivalen treffen aufeinander

Die Halle dürfte bis auf den letzten Platz gefüllt sein, wenn die beiden Erzrivalen aufeinandertreffen. Der VSV setzt auf den Heimvorteil und die Unterstützung der eigenen Fans, während der KAC mit neuem Trainer frischen Schwung in die Mannschaft bringen will. Die Kärntner Floorball-Fans können sich auf ein spannendes, kampfbetontes und emotionales Derby freuen – ein echtes Highlight der Saison.

Defensive Verstärkung: David Gredler zurück beim VSV

Pünktlich zum Derby kann der VSV Unihockey einen wichtigen Neuzugang vermelden: David Gredler kehrt nach sechs Monaten in der Schweiz zurück und verstärkt die Defensive. Der talentierte Verteidiger hat in Zürich bei den Kloten-Dietlikon Jets wertvolle Erfahrungen gesammelt und sich dort sportlich weiterentwickelt. Mit seiner internationalen Erfahrung und seiner starken Physis soll Gredler dem VSV in der heißen Phase der Saison zusätzliche Stabilität verleihen.

©Bernd Stefan Am Foto: VSV Unihockey Spieler David Gredler.

Besonderes Highlight in der Pause: Faschings-Prinzenpaar zu Gast

Nicht nur im Floorballspiel wird es rund gehen – in der ersten Drittelpause sorgt das Prinzenpaar des Villacher Kinderfaschings für beste Unterhaltung. Besonders bemerkenswert: Der amtierende Prinz Nico Rainer ist nicht nur ein Faschingsregent, sondern auch ein erfolgreicher Nachwuchsspieler des VSV Unihockey und wird mit seiner Prinzessin, Sukey Welisch, und seiner Faschingsgarde die Halle am Samstag „einheizen“.

©Villacher Fasching Am Foto: Das Prinzenpaar vom Villacher Kinderfasching – Sukey Welisch und Nico Rainer.