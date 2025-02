Schwer verletzt: 42-Jähriger wird von Ast getroffen

Ein 42-Jähriger und ein 58-Jähriger waren in Völkermarkt mit Forstarbeiten beschäftigt, als zwei Bäume verkeilten. Plötzlich kippten beide Bäume, der 42-Jährige wurde von einem Ast getroffen und dabei schwer verletzt.

Ein 42-Jähriger und ein 58-Jähriger waren in Völkermarkt mit Forstarbeiten beschäftigt, als zwei Bäume verkeilten. Plötzlich kippten beide Bäume, der 42-Jährige wurde von einem Ast getroffen und dabei schwer verletzt.

Veröffentlicht am 13. Februar 2025, 20:12 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Kellner Holly Thomas

Am 13. Feber 2025 waren ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt und ein 58-jähriger Mann aus Klagenfurt gegen 16 Uhr in einem Waldstück in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach, Bezirk Völkermarkt, im steilen Waldgelände mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt. Aufgrund von zwei angeschnittenen Bäumen, die sich verkeilt hatten, berieten sie, ob sie einen der Bäume mit einer Seilwinde wegziehen sollten.

Plötzlich kippten beide Bäume

Plötzlich kippten beide Bäume in Richtung ihres Standortes, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Die beiden bemerkten dies und rannten von ihrem Standort weg. Jedoch wurde der 42-jährige beim Weglaufen von einem Ast eines umfallenden Baumes getroffen und trotz Tragens der vorgeschriebenen Schutzkleidung schwer verletzt. Der 58-Jährige brachte den Verletzten mit dem Auto zum nächstgelegenen Anwesen, von wo dieser dann mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen wurde.