In Fräse geraten: Arbeiter (53) schwer an Hand verletzt

Ein 53-Jähriger aus dem oberösterreichischen Bezirk Freistadt war am heutigen Donnerstag, 13. Februar 2025 gegen 14.30 Uhr, mit Arbeiten an einer Tischfräse beschäftigt. Dabei verfing sich ein Holzstück, wodurch er mit der rechten Hand in die Fräse kam. „Er wurde nach der Erstversorgung schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Linz geflogen“, heißt es von Seiten der Polizei Oberösterreich abschließend.