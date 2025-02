Crash zwischen Radfahrern: 57-jährige Grazerin schwer verletzt

Gegen 16.45 Uhr, radelte eine 57-jährige Grazerin die Zinzendorfgasse entlang in Fahrtrichtung Universität Graz. Als sie einen langsam fahrenden PKW überholen wollte, übersah sie einen 44-Jährigen der ebenfalls am Fahrrad in Richtung Stadtpark unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die 57-Jährige schwer und der 44-Jährige leicht verletzt. Die Rettung lieferte beide Verletzten in das LKH Graz ein.