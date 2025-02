Valentinstag in Österreich: Dieses Wetter erwartet uns am Freitag

Am Freitag kommen die Temperaturen in Österreich wohl nicht über 5 Grad hinaus.

Am Freitag kommen die Temperaturen in Österreich wohl nicht über 5 Grad hinaus.

Bereits in den Nachtstunden verlagert sich am Freitag der Schwerpunkt des Störungseinflusses in den Süden des Landes. Hier regnet und schneit es oft länger anhaltend, teilweise bis in tiefe Lagen. Im Norden lässt der Regen im Laufe des Tages nach, lediglich entlang der Alpennordseite gibt es in den Bergen noch zeitweise leichte Schneeschauer.

Nicht mehr als 5 Grad

Die dichten Wolken lockern hingegen kaum auf. „Der Wind weht vor allem südlich des Alpenhauptkamms sowie im Osten lebhaft aus Nordwest bis Nord, sonst meist nur schwach bis mäßig aus der selben Richtung“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 5 bis plus 2 Grad. Im Laufe des Tages bewegen sich die Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad.