Dunkle Wolken über Wien: So wird das Wetter an Valentinstag

Wie wird das Wetter am Freitag in Wien?

Wie wird das Wetter am Freitag in Wien?

Aus dichten Wolken fallen in Wien am Freitag im Laufe des Tages noch etwas Schneeregen und Schnee. Der Regen soll jedoch nach und nach weniger und unergiebiger werden. „Dazu weht auffrischender Nordwestwind“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Die Frühtemperaturen liegen am Valentinstag um die plus1 Grad. Viel wärmer wird es allerdings nicht. Die Temperaturen klettern im Laufe des Tages auf maximal plus 3 Grad.