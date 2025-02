Ragnitzer Pflegesymposium geht in die zweite Runde

In 13 Vorträgen werden dabei interessante Einblicke in die vielseitigen Facetten des Pflegeberufs gegeben und Perspektiven für die Zukunft aufgezeigt. Das Symposium richtet sich an alle Pflegekräfte, unabhängig davon, in welchem Setting der Pflege sie beschäftigt sind. Für die Veranstaltung werden 16 ÖGKV-Fortbildungspunkte anerkannt.

Vielseitige Einblicke ins Berufsfeld

Die Vorträge behandeln Themen wie Pflege-Zukunft, z.B. Innovative Wege in der Ausbildung oder Kinaesthetics, Pflege-Alltag, z.B. Gewalt in der Pflege oder Sternenkinder, bis hin zu Pflege-News, z.B. Einsatz von Sensortechnologie. Mit Neugierde erwartet wird auch der Kathetertalk von Any Godja und Mark Fedl, der mit dem VITA Pflegeaward als Newcomer des Jahres ausgezeichnet wurde, und die Keynote von Manuela Macedonia zum Thema „Wellness fürs Gehirn“ . „Die Vielfalt des Programms kam bei der letzten Veranstaltung sehr gut an, daher haben wir wieder ein sehr abwechslungsreiches Programm mit großartigen Vortragenden vorbereitet, das interessante Einblicke in diesen vielseitigen Beruf geben wird“ , berichtet Pflegedirektorin Barbara Harmtodt.

Anmeldung Zur Anmeldung für die Veranstaltung geht es hier.

