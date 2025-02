Neueröffnung in Althofen: Café und Restaurant „Blumen Michaela“

Im Althofener Ortsteil Untermarkt eröffnet am 14. Februar, pünktlich zum Valentinstag, das Café & Restaurant „Blumen Michaela“. Michaela Kauder bietet dort eine perfekte Mischung aus Kulinarik, Blumen, Geschenken und Deko an.

Im Althofener Ortsteil Untermarkt eröffnet am 14. Februar, pünktlich zum Valentinstag, das Café & Restaurant „Blumen Michaela“. Michaela Kauder bietet dort eine perfekte Mischung aus Kulinarik, Blumen, Geschenken und Deko an.

Im renovierten Lokal am Eisenplatz 1 zieht wieder Leben ein: Denn am Freitag, dem 14. Februar 2025, ist der Ortsteil Untermarkt im Osten der Stadt Althofen um eine Lokalität reicher: Michaela Kauder eröffnet pünktlich zum Valentinstag das Café und Restaurant „Blumen Michaela“.

Hausgemachte Mehlspeisen, Torten und Kuchen

Im Café erwartet die Gäste eine Vielzahl an hausgemachten Mehlspeisen, Torten und Kuchen. „In der Anfangsphase biete ich Snacks wie Suppen, Gulasch oder Toast an. In weiterer Folge ist ein Restaurantbetrieb geplant“, verrät die 48-Jährige. Rund 50 Sitzplätze stehen künftig für Feiern jeglicher Art zur Verfügung. Konzerte, Kurse und vieles mehr sollen künftig in ihr Lokal Einzug halten – „Ich habe so viele Ideen im Kopf“, sagt Kauder.

Hochzeits-, Festtags- und Trauerfloristik

Das Besondere an „Blumen Michaela“ verrät bereits der Name: Im Café ist ein Blumengeschäft, in dem verschiedene Schnittblumen, florale Deko, Accessoires und liebevoll sowie individuell gestaltete Geschenksboxen verkauft werden, inkludiert. Außerdem bietet die gelernte Floristin Hochzeits- und Festtagsfloristik an. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Friedhof liegt es auf der Hand, dass auch Trauerfloristik wie Kränze, Buketts, Gestecke, Sarg- oder Urnenschmuck erhältlich ist. „In naher Zukunft ist geplant, neben dem Friedhofseingang ein Blumengeschäft auf dem ehemaligen Vallant-Grundstück zu errichten. Gleichzeitig ist in diesem Bereich ein Gastgarten angedacht“, verrät Kauder.

©Blumen_Michaela/KK Im Althofener Ortsteil Untermarkt eröffnet am 14. Februar, pünktlich zum Valentinstag, das Café & Restaurant „Blumen Michaela“.

Zurück zu den Wurzeln

Auf die freie Lokalität wurde Kauder im Internet aufmerksam. Bereits bei der ersten Besichtigung hat sie die Stadt ins Herz geschlossen. „Die wunderschöne Altstadt von Althofen, deren Skyline weithin sichtbar ist, hat es mir angetan. Die Verantwortlichen der Stadtgemeinde haben mich zudem sehr gut aufgenommen und mich bestens bei der Verwirklichung meines Unternehmens unterstützt“, dankt die Gastronomin. Die Unternehmerin erfüllt sich mit ihrem Lokal sowie dem Blumengeschäft einen lang gehegten Wunsch. Denn nach vielen Jahren in München und auf der Insel Sylt wollte sie wieder ihren Eltern näher sein. „Meine Wurzeln sind am Zammelsberg und ich kann durch meine berufliche Tätigkeit in Althofen nun meiner Familie, die im Gurktal tief verwurzelt ist, näher sein“, freut sich Kauder. Derzeit noch in Villach wohnhaft, steht daher in Kürze auch ein Umzug nach Althofen an.

Besonderer Eröffnungstag

Nachdem Kauder den 14. Februar als Eröffnungstag auserkoren hat, gibt es am Tag der Liebenden neben frischen Blumen und schönen Geschenkideen auch ein besonderes Valentinstags-Frühstück. Die Öffnungszeiten sind Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 8 bis 18 Uhr. Am Dienstag ist Ruhetag.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2025 um 21:37 Uhr aktualisiert