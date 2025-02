Handball: Große Vorfreude auf Steirerderby

„Für die WHA-Mannschaft von HIB Handball Graz läuft es in dieser Saison noch nicht rund. Gemeinsam mit den Feldkircherinnen aus Vorarlberg befindet man sich im Tabellenkller und kämpft um den Klassenerhalt“, heißt es in einer aktuellen HIB-Aussendung. Doch im Steirerderby soll der Knoten nun endlich platzen.

Steierderby: HIB Handball Graz vs. BT Füchse Datum: Samstag, 15. Februar 2025

Anpfiff: 19 Uhr

Ort: ASVÖ Sporthalle Graz

Gegner: BT Füchse

„Wir setzen bewusst auf unsere eigene Jugend, auch in der ersten Liga. Viele aus dem jetzigen Kader besitzen viel Potenzial. Langfristig wollen wir zu den besten vier Mannschaften Österreichs gehören“, meint Obmann und sportlicher Leiter Dennis Uttler. Das große Ziel sei momentan natürlich der Klassenerhalt. Wir wollen in der Liga bleiben und haben deshalb einige Nachverpflichtungen getätigt. Diese sollen uns in der aktuellen Situation helfen, sind aber alle nur bis zum Ende der Saison eingeplant“, so Uttler.

„Wir wollen zeigen, was Handball im Blut bedeutet“

Zwei der Neuzugänge sind bereits am Samstag im Derby spielberechtigt. „Im Derby geht es um mehr als nur zwei Punkte. Wir wollen zeigen, was Handball im Blut bedeutet“, beschreibt Dennis Uttler die Situation. Mit einem Sieg im Derby könnte der Knoten bei den jungen Grazerinnen endlich platzen. Das erklärte Saisonziel, ein einstelliger Tabellenplatz, ist immer noch in Reichweite. Am Samstag um 19 Uhr in der ASVÖ-Halle Graz soll dafür der Grundstein gelegt werden.