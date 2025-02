So wird das Wetter zum Valentinstag in der Steiermark

Die Temperaturen erreichen am Freitag maximal 1 bis 5 Grad.

Die Temperaturen erreichen am Freitag maximal 1 bis 5 Grad.

Veröffentlicht am 13. Februar 2025, 21:51 / ©5 Minuten

Der Freitag startet in der gesamten Steiermark bewölkt, mit leichtem Schneefall vor allem im Süden und im Bergland. In tieferen Lagen unter 400 Metern fällt hingegen Schneeregen oder Regen. Im Laufe des Nachmittags lässt die Niederschlagsintensität nach, und auch im Bergland werden die Schauer seltener, weiß die GeoSphere. In der westlichen Obersteiermark sind gegen Abend hin vereinzelt Auflockerungen möglich. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus nördlicher Richtung, die Temperaturen erreichen maximal 1 bis 5 Grad.