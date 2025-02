Verfolgungsjagd durch Klagenfurt: Verkehrsunfälle und 34 Übertretungen

Am 13. Feber um 17 Uhr wurde eine Polizeistreife auf zwei Autos mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Rosentaler Straße aufmerksam. Sie folgten ihnen und der Tacho am Dienstwagen kletterte auf 120 km/h. Die beiden Pkws blieben nicht stehen und bogen schließlich auf den Südring ab und entzogen sich der Anhaltung.

Verkehrsunfälle und Sachschäden

Bei der Flucht kam es zu Verkehrsunfällen mit Sachschäden beider Pkws, wobei eines der Fahrzeuge weiterfuhr, der zweite jedoch nicht mehr fahrtauglich war. „Der flüchtende Pkw konnte vorerst nicht angehalten werden, der Lenker, ein 19-jähriger in Villach lebender russischer Staatsangehöriger, konnte durch Zeugenaussagen jedoch namentlich eruiert werden“, gab die Landespolizeidirektion am 14. Feber bekannt. Noch in der Nacht wurde der beschädigte Pkw auf einem Parkplatz in Viktring ohne Insassen aufgefunden. Weitere Ermittlungen erfolgen.

34 Verwaltungsübertretungen

Der Lenker des nicht mehr fahrtauglichen Autos, ein 17-jähriger Syrer, steht im Verdacht das Fahrzeug unter Suchtmitteleinfluss gelenkt zu haben. „Er verweigerte die Vorführung zum Amtsarzt und besitzt keine Lenkberechtigung“, heißt es seitens der Polizei. Im Zuge der Verfolgungsfahrt kam es zu 34 Verwaltungsübertretungen. Beide Autos gehören einem Fahrzeugvermieter und wurden unbefugt in Gebrauch genommen. Diesbezüglich sind weitere Ermittlungen erforderlich. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die beiden angezeigt.