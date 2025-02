Von Bauernmärkten bis Kulinarik-Touren: So genießt Wien den Frühling

Wien ist eine Shopping-Metropole: Es gibt Einkaufsgrätzl, Einkaufsstraßen, Märkte und Shoppingcenter. Dort lässt man sich beraten, genießt und versorgt sich mit allem, was man benötigt und was gefällt. „meinkaufstadt Wien“ ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Wien und unterstützt die Wiener Nahversorger. „Einkaufen in Wien, das bedeutet, reale Shopping-Erlebnisse mit Sinneseindrücken – die durch nichts zu ersetzen sind – zu erleben“, heißt es seitens der Wiener Wirtschaftskammer. Auch im März finden einige Veranstaltungen in den Wiener Geschäften statt, die Gelegenheit bieten, sich auszutauschen und zu unterhalten.

5. Bezirk: Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Freunde frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an Lebensmitteln: Obst und Gemüse, Fleisch, Wurst und Brot aus Niederösterreich sowie italienische Spezialitäten. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Säften, Marmeladen, Honigprodukten und Fisch in Bioqualität sowie ab 2025 Käse aus Vorarlberg und Tirol. Die Termine im März: 6., 13., 20. und 27. März.

8. Bezirk: Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bioeck findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße – Ecke Schottenfeldgasse) statt. Die Termine im März: 7., 14., 21. und 28. März.

16. Bezirk: Kulinarischer Spaziergang durch das Brunnenviertel

Im Brunnenviertel starten ab März wieder die beliebten Kulinarischen Spaziergänge. Dabei können die Teilnehmer unter anderem orientalische Spezialitäten aus aller Welt oder Süßes und Saures aus Österreich verkosten und an duftenden Seifen aus Aleppo riechen. Kai Sann, Obmann des Wiener Einkaufgrätzls IG Brunnenviertel, entdeckt gemeinsam mit Interessierten am 28. März die Geheimnisse des Brunnenviertels. Der Spaziergang ist kostenlos. Freiwillige Spenden gehen an das VinziBett. Treffpunkt ist um 16 Uhr in der Neulerchenfelder Straße 52 (Sprach- und Fotostudio) und nur nach Voranmeldung unter [email protected].