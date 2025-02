Feuer auf der A9: 22 Tonnen Käse bei LKW-Brand zerstört

Am 13. Feber kam es in der Steiermark zu einem Fahrzeugbrand mit Folgen. Gegen 21 Uhr bemerkte ein 62-jähriger LKW-Lenker eine Reifenpanne. Nachdem er am Pannenstreifen stehen geblieben war, brannte der defekte Reifen bereits. „Der 62-jährige Grieche versuchte noch selbst, mit einem Feuerlöscher den Brand unter Kontrolle zu bringen, was ihm jedoch nicht gelang“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Das Feuer breitete sich auf die Bordwände aus. Um das Zugfahrzeug von den Flammen zu schützen, sattelte er den Aufleger ab und fuhr mit dem Zugfahrzeug einige Meter weg. Ein nachkommender Verkehrsteilnehmer verständigte die Einsatzkräfte.

Käseladung beschädigt

Durch die Feuerwehr konnte der Brand schlussendlich gelöscht werden. Bei dem Brand wurden der Sattelschlepper und der darin befindliche Käse schwer beschädigt – laut Auskunft der Polizei soll es sich um 22 Tonnen Käse gehandelt haben. Der griechische Fahrzeuglenker trug keine Verletzungen davon. Aufgrund der Lösch- und Aufräumarbeiten wurde die A9 für mehrere Stunden komplett gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.