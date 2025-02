Neues Pfandsystem: Was den Österreichern am meisten gefällt

Das neue Pfandsystem kommt in Österreich langsam an - mittlerweile wurden mehr als eine Million Einwegpfandflaschen und -dosen zurückgebracht.

Das neue Pfandsystem kommt in Österreich langsam an - mittlerweile wurden mehr als eine Million Einwegpfandflaschen und -dosen zurückgebracht.

Generell waren bereits rund 25 Millionen Pfandverpackungen mit Ende Jänner im Umlauf. Seitens der großen Supermarktketten hat es gegenüber 5 Minuten noch vor etwa zweieinhalb Wochen geheißen, dass derzeit noch alte Gebinde aufgebraucht und verkauft werden und zwischen März und Mitte des Jahres dann langsam der größte Teil der Flaschen und Dosen zwischen 0,1 und drei Liter mit Pfand versehen sein werden. Mehr dazu hier: Verwirrung um neues Pfandsystem: Wo sind die Flaschen und Dosen?

©5 Minuten | Findet ihr dieses Logo auf dem Gebinde, dann ist es eine Einwegpfandflasche oder -dose. ©5 Minuten | In den Geschäften finden sich aktuell noch beide Arten – sowohl mit als auch ohne Pfand.

Bis Ende 2025 können noch Flaschen und Dosen ohne Pfand verkauft werden

Ähnlich sehen das Monika Fiala und Simon Parth, Geschäftsführer von „Recycling Pfand Österreich“: „Wir rechnen damit, dass ab März bereits eine Vielzahl an bepfandeten Getränkeverpackungen im Umlauf sein wird.“ Aufgrund einer Übergangsregelung könnten bis 31. März 2025 noch Gebinde ohne Pfandlogo produziert und bis Jahresende auch verkauft werden. „Ziel der Übergangsfrist ist es, alte Verpackungen und Etiketten weitgehend aufzubrauchen und nicht vernichten zu müssen, wodurch Ressourcen eingespart werden“, heißt es dazu in einer Aussendung.

Wie findest du das neue Pfandsystem in Österreich? Eine sinnvolle Maßnahme für die Umwelt. Gut, aber 25 Cent sind zu viel. Unnötig und zu kompliziert. Habe noch keine Meinung dazu. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Neues Pfandsystem mit hoher Akzeptanz

In der Bevölkerung fände die neue Pfandregelung jedenfalls eine hohe Akzeptanz, so habe eine Umfrage von „marketagent“ im Auftrag von „Recylcing Pfand Österreich“ herausgefunden, dass rund 80 Prozent das neue System befürworten würden. „Besonders positiv wird der Beitrag zum Umweltschutz bewertet: 68 Prozent sehen den größten Vorteil darin, dass weniger Flaschen und Dosen achtlos in der Natur entsorgt werden“, so in der Aussendung weiter. Immerhin 66 Prozent gefällt auch, dass aus den alten Getränkeverpackungen wieder Neue werden und die Materialien damit im Kreislauf gehalten werden.