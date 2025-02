Graz erwacht mit Schnee: Valentinstag bringt Liebesgrüße des Winters

Wetterdienste prognostizierten Schneefall für die Nacht von Donnerstag auf Freitag – so auch für die Steiermark. Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee sollen auf den Bergen in der Obersteiermark fallen, informierte gestern Martin Kulmer von der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Mehr dazu hier: Tief „Max“ schüttelt in der Steiermark die Betten aus.

Regen dominiert im Süden

Dass es in der steirischen Landeshauptstadt Graz schneien soll, hielt der Meteorologe gestern für unwahrscheinlich. „Im Süden der Steiermark wird es bei Regen bleiben“, so Kulmer. Für Schnee sei es laut dem Experten dann doch zu warm. „Die Schneefallgrenze liegt bei 400 bis 500 Meter“, so der Stand am Donnerstagvormittag.

Graz erwacht am Freitagmorgen mit Schnee

Nun hat die Nacht doch etwas Schnee nach Graz gebracht. Ein Lokalaugenschein am Morgen zeigt: Die Autos, Wiesen und Straßen sind leicht angezuckert. Der Grazer Schloßberg wurde in ein weißes Winterkleid gehüllt – und das pünktlich zum Valentinstag. Der Schneefall hält auch am Morgen weiter an. In Graz ist Schnee immer ein besonderes Highlight, denn weiße Flocken fallen in der steirischen Landeshauptstadt selten. Dass der Schnee dann tatsächlich auch liegen bleibt, kommt noch seltener vor. Im Februar vor 39 Jahren zeichnete sich in Graz ein ganz anderes Bild. Stolze 70 Zentimeter Neuschnee färbten die steirische Landeshauptstadt ein. Mehr zum Jahrhundertschnee in Graz kannst du hier nachlesen: Winter 1986: Als Graz im Schnee versank.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2025 um 08:35 Uhr aktualisiert