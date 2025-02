Taschendieb-Duo trieb in Linz und Wien sein Unwesen

Seit 12. Jänner 2025 verzeichnete die Polizei in Linz eine Zunahme an Taschendiebstählen. Das Landeskriminalamt Oberösterreich nahm umgehend Ermittlungen auf. In Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Wien konnte eine Tätergruppe ausgeforscht werden, die auch in der Bundeshauptstadt aktiv war. Im Fokus der Ermittlungen: Zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren, beide rumänische Staatsbürger. Die Staatsanwaltschaft Linz erwirkte umgehend Festnahmeanordnungen.

In Wien klickten die Handschellen

Doch während die Fahndung lief, schlugen die Täter erneut zu – diesmal in Wien. Ab 7. Februar 2025 häuften sich dort ähnliche Delikte, die klar den Verdächtigen zugeordnet werden konnten. Die Polizei reagierte darauf mit Schwerpunktstreifen. Und siehe da: Am 12. Februar klickten die Handschellen am Kärntner Ring. Die beiden Männer wurden bei einem Imbissstand erwischt, als sie gerade mit einer gestohlenen Bankomatkarte bezahlten.

Großteils geständig

Die erdrückende Beweislast – insbesondere durch Videoaufzeichnungen – führte zu umfassenden Geständnissen, zumindest zu einer Vielzahl an Taschendiebstählen. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand können ihnen rund 50 Straftaten zugeordnet werden“, heißt es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Doch die Ermittlungen gehen weiter: Auch mögliche Mittäter wurden bereits ausgeforscht. Die beiden Täter wurden mittlerweile in die Justizanstalt Linz eingeliefert.