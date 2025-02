Schnee bis in die Täler: Weiße Valentinstagsgrüße in Kärnten

Viele Kärntner sahen heute in der Früh Weiß. In der Nacht auf den Valentinstag begann es aufgrund eines Adriatiefs in vielen Kärntner Orten zu schneien. Die Schneefallgrenze liegt aktuell in den Tälern, doch ein Winter Wonderland ist laut Paul Rainer von der GeoSphere Austria nicht zu erwarten.

©Leser Auch im Lavanttal und in … ©5 Minuten … Oberhof in St. Veit gab es einiges an Neuschnee.

Kärntner Schigebiete bekamen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee

Am meisten Schnee fiel laut Rainer seit gestern im Südosten des Landes, vor allem im Karawankenbereich und im Jauntal gab es einiges an Neuschnee. Am Loiblpass wurden beispielsweise 21 Zentimenter gemessen. Für viele Kärntner Schigebiete ist der Valentinsgruß von Frau Holle ein Lichtblick: Stellenweise haben sie bis zu 20 Zentimeter Schnee dazubekommen, so etwa die Gerlitzen oder das Nassfeld. „Auf der Turracher Höhe war es ein bisschen weniger, aber zehn Zentimeter sind es auch dort“, erklärt der Wetterexperte Paul Rainer.

Magst du Schnee? Ja, ich freue mich immer über Schnee! Nein, ich bevorzuge trockenes Wetter. Mal so, mal so – es kommt auf die Umstände an. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Störung zieht bereits ab

Doch der Hauptniederschlag ist bereits vorbei. „Am Vormittag ist nur mehr mit ein bisschen Schneefall zu rechnen. Im Klagenfurter Becken haben wir eher Schneeregen“, erlärt der Meteorologe im Gespräch mit 5 Minuten. In Oberkärnten und im Norden des Landes habe der Niederschlag bereits nachgelassen, „da wird es bald aufhören“, so die Prognose. Am Nachmittag ist schließlich fast überall Schluss mit dem Schnee, doch es gibt Ausnahmen: „Im Bereich Eisenkoppel und Bleiburg ist auch am frühen Naachmittag noch mit leichten Schneeschauern zu rechnen“, informiert Rainer. Danach soll die Störung nach Slowenien abziehen, zum Abend hin soll es vom Westen her auflockern.

©Leserin | Über St. Paul im Lavanttal …

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2025 um 08:40 Uhr aktualisiert