Stadtparkbrunnen in Graz bekommt ein „Facelift“

Veröffentlicht am 14. Februar 2025, 08:43 / ©5 Minuten

Der Brunnen, der ursprünglich als französischer Beitrag für die Weltausstellung 1873 in Wien erbaut wurde, steht seit dem 4. Oktober 1874 im Grazer Stadtpark. Trotz mehrerer früherer Sanierungen hat der Zahn der Zeit deutliche Spuren hinterlassen, was eine erneute Restaurierung unumgänglich macht.

Eine Million Euro fließen in Generalsanierung

Die Sanierung, die mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen wird, umfasst die Restaurierung des Brunnenbeckens, die Erneuerung der gusseisernen Aufbauten und Figuren sowie die Modernisierung der Wassertechnik. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund eine Million Euro. Die Arbeiten werden von der städtischen Abteilung für Grünraum und Gewässer in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt und der GBG durchgeführt. Ziel ist es, den Stadtparkbrunnen in neuem Glanz erstrahlen zu lassen und ihn für zukünftige Generationen zu erhalten