Fahrerflucht zu Fuß: 17-Jähriger überschlug sich mit dem Auto

Der 17-jährige Klagenfurter gab als Grund für den Unfall Wildwechsel an.

Veröffentlicht am 14. Februar 2025, 09:10 / ©Fotomontage Canva/5 Minuten

In der Nacht auf den 14. Feber fuhr ein 17-jähriger Mann aus Klagenfurt mit dem Auto auf der S37 in Richtung Klagenfurt. Im Bereich Maria Saal kam der 17-Jährige von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug blieb dabei auf dem Dach liegen. Als Grund für sein Abkommen von der Straße gab der Jugendliche Wildwechsel an. Der Klagenfurter konnte das Auto selbstständig verlassen und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Noch während der Unfallaufnahme wurde der 17-jährige von seinem Bruder zurück zur Unfallstelle gefahren. Ein durchgeführter Alkomatentest ergab eine leichte Alkoholisierung.