Brände, Unwetter und Co.: Steirische Feuerwehren gefordert wie noch nie

Alljährlich präsentiert der Landesfeuerwehrverband Steiermark die Leistungsbilanz der steirischen Feuerwehren. Beim traditionellen Jahresempfang, der am Donnerstag, dem 13. Februar 2025 in der FWZS in Lebring stattgefunden hat, wurde von Landesfeuerwehrkommandant LBD Reinhard Leichtfried ein Resümee zum Einsatzjahr 2024 gezogen. Dies im Beisein zahlreicher Ehrengäste. An deren Spitze standen 1. Landtagspräsident Gerald Deutschmann in Vertretung von Landeshauptmann und Feuerwehrreferent Mario Kunasek sowie Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, welche den steirischen Florianis für über 6,4 Millionen geleisteter Einsatz- und Arbeitsstunden aufrichtig dankten.

768 Feuerwehren im Einsatz für die Steiermark

In der Steiermark sorgen insgesamt 768 Feuerwehren für die Sicherheit der Bevölkerung. Diese setzen sich aus 690 freiwilligen Feuerwehren, 75 Betriebsfeuerwehren, der Berufsfeuerwehr Graz und 2 Universitätsfeuerwehren zusammen. Gemeinsam bilden über 52.500 engagierte Feuerwehrmitglieder – über 6.000 Jugendliche, rund 40.500 Aktive sowie ca. 6.000 Feuerwehrsenioren – eine unverzichtbare Stütze unserer Gesellschaft und sind wesentlicher Bestandteil der steirischen Sicherheitsarchitektur.

Einsätze 2024 gestiegen

Die Einsatzstatistik weist für 2024 insgesamt 54.287 Alarmierungen aus – das entspricht einem Plus von 2.588 Einsätzen im Vergleich zum Jahr 2023. Die Zahl der Brandeinsätze, inklusive Brandsicherheitswachen, hat sich auf 13.197 Alarmierungen belaufen. Das sind 717 Einsätze mehr als 2023. Bei den Technischen Einsätzen gab es sogar einen Zuwachs von 1.871 Alarmierungen. Mit insgesamt 41.090 Technischen Einsätzen, von denen fast ein Fünftel auf extreme Wetterereignisse zurückzuführen ist, wurde erneut gezeigt, wie vielseitig die Feuerwehren benötigt werden und wie unersetzlich sie in der unmittelbaren Hilfeleistung sind. Insgesamt leisteten die Feuerwehrmitglieder alleine bei den Einsätzen 746.573 Einsatz-Mannstunden – ein Plus von rund 48.000 Stunden im Vergleich zu 2023.

323.919 Tätigkeiten bei über 6,4 Millionen Arbeits- und Leistungsstunden

Doch die Einsätze sind nur ein Teil der Arbeit. Für Übungen und Ausbildungen, für die Jugendarbeit und das Bewerbswesen, für Verwaltungsaufgaben und Wartungstätigkeiten, für Sitzungen und für Veranstaltungen sowie für Finanzielles – und viele weitere Tätigkeiten – sind 269.632 Aktivitäten und über 5,6 Millionen Stunden zusammengekommen. Das ist ein Plus von 5.760 bei den Tätigkeiten und ein Plus von 250.400 bei den Mannstunden. Zählt man alle Einsätze und alle Tätigkeiten zusammen, ergibt das die beeindruckende Gesamtbilanz von 323.919 Tätigkeiten bei über 6,4 Millionen Arbeits- und Leistungsstunden. Auch hier wieder ein Plus von 8.348 Tätigkeiten und knapp 300.000 Mannstunden gegenüber 2023.

Steirische Feuerwehren leisteten Unglaubliches

Der fiktive rechnerische Leistungsgegenwert beträgt bei einem fiktiven Stundensatz von 40 Euro rund 256 Millionen Euro. Aus der Statistik des Landesfeuerwehrverbandes geht weiters hervor, dass Dank des unermüdlichen Einsatzes der steirischen Feuerwehren 2.468 Menschen und 1.862 Tiere aus gefährlichen Situationen gerettet oder aus Zwangslagen befreit werden konnten. Darüber hinaus wurde ein Volksvermögen von rund 950 Millionen Euro vor Schäden oder kompletter Zerstörung bewahrt.