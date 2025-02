Schneefall in Graz lässt Baum umstürzen: Bus kann nicht fahren

Aufgrund des Schneefalls ist ein Baum in Graz umgestürzt

Aufgrund des Schneefalls ist ein Baum in Graz umgestürzt

Veröffentlicht am 14. Februar 2025, 09:43 / ©Holding Graz/Lupi Spuma

Die Grazer und Grazerinnen erwachten am Freitagmorgen in einem „Winter Wonderland“, zumindest für Grazer Verhältnisse. Einige Impressionen findest du hier: Graz erwacht mit Schnee: Valentinstag bringt Liebesgrüße des Winters.

Baum in Graz umgestürzte, Straße gesperrt

So schön Graz im weißen Winterkleid auch anzusehen ist, so birgt der Schneefall auch seine Schattenseiten, wie beispielsweise Verkehrsbehinderungen. Eine Einschränkung in Graz meldet die Holding heute um 8:30 Uhr: „Aufgrund des Schneefalls ist ein Baum umgestürzt. Die Linie 68 von Dr. Richard kann derzeit aufgrund der gesperrten Straße nicht fahren.“