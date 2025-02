Schnee in Österreich: Hier gilt aktuell Schneekettenpflicht

Der Valentinstag begann für viele Österreicherinnen und Österreicher mit weißen Grüßen von Frau Holle. Vor allem im Süden des Landes, etwa in Kärnten und der Steiermark, fielen so einige weiße Flocken. Auf manchen Straßen ist aufgrund der winterlichen Verhältnisse mit Schneefahrbahn zu rechnen. Hier erfährst du, wo du aktuell Schneeketten auflegen musst.

Salzburg

In Salzburg sind aktuell (Stand 14. Feber, 9.30 Uhr) am meisten Straßen von der Schneekettenpflicht betroffen. Insgesamt müssen an acht Stellen Ketten aufgelegt werden, wie der ÖAMTC auf seiner Homepage informiert. Manchmal sind nur LKW von der Pflicht betroffen.

Überblick: Schneekettenpflicht in Salzburg B95 Turracher Straße (zwischen Mauterndorf und Kreuzung nach Pitzelstätten in beiden Richtungen)

(zwischen Mauterndorf und Kreuzung nach Pitzelstätten in beiden Richtungen) B99 Katschberg-Straße (zwischen Kreuzung nach Untertauern und Tweng in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 t)

(zwischen Kreuzung nach Untertauern und Tweng in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 t) B161 Passthurn, Jochberger Straße (zwischen Mittersill und Kitzbühel in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 t)

(zwischen Mittersill und Kitzbühel in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 t) B99 Katschberg-Straße (zwischen Kreuzung nach Sankt Michael im Lungau und Katschberg in beiden Richtungen)

(zwischen Kreuzung nach Sankt Michael im Lungau und Katschberg in beiden Richtungen) L112 Rauriser Landesstraße (zwischen Bucheben und Ausfahrt Taxenbach in beiden Richtungen)

(zwischen Bucheben und Ausfahrt Taxenbach in beiden Richtungen) B164 Hochkönigstraße, Filzensattel (zwischen Maria Alm am Steinernen Meer und Mühlbach am Hochkönig in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 t)

(zwischen Maria Alm am Steinernen Meer und Mühlbach am Hochkönig in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 t) B165 Gerlospass, Wald (zwischen Wald im Pinzgau und Gerlos in beiden Richtungen)

(zwischen Wald im Pinzgau und Gerlos in beiden Richtungen) L266 Embacher Landesstraße (zwischen L112 und B311 in beiden Richtungen)

Kärnten

In Kärnten gilt aktuell auf sechs Straßen Schneekettenpflicht.

Überblick: Schneekettenpflicht in Kärnten B91 Loiblpass, Loibltunnel (zwischen Grenzübergang Loiblpass und Sapotnica in beiden Richtungen)

(zwischen Grenzübergang Loiblpass und Sapotnica in beiden Richtungen) B95 Turracher Straße (zwischen Grenzübergang Loiblpass und Sapotnica in beiden Richtungen)

(zwischen Grenzübergang Loiblpass und Sapotnica in beiden Richtungen) L62 Metnitztal Landesstraße (zwischen Metnitz und Flattnitz in beiden Richtungen)

(zwischen Metnitz und Flattnitz in beiden Richtungen) L63 Flattnitzer Landesstraße (wischen Kreuzung nach Oberhof und Glödnitz in beiden Richtungen)

(wischen Kreuzung nach Oberhof und Glödnitz in beiden Richtungen) B90 Tröpolach, Nassfeldstraße (zwischen Sonnenalpe Nassfeld und Tröpolach in beiden Richtungen)

(zwischen Sonnenalpe Nassfeld und Tröpolach in beiden Richtungen) L65 Ebene Reichenau, Hochrindl-Landesstraße (zwischen Ebene Reichenau und Sirnitz in beiden Richtungen)

Steiermark

In der Steiermark muss man momentan auf fünf Straßen Schneeketten anbringen, wobei die Pflicht hauptsächlich für LKW gilt.

Überblick: Schneekettenpflicht in der Steiermark L104 Breitenauer Straße (zwischen St. Erhard und B335 in beiden Richtungen, Schneekettenpflicht außer für PKW mit Winterreifen)

(zwischen St. Erhard und B335 in beiden Richtungen, Schneekettenpflicht außer für PKW mit Winterreifen) B114 Triebener Straße (zwischen Möderbrugg und Trieben in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für LKW)

(zwischen Möderbrugg und Trieben in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für LKW) L113 Niederalpl-Landesstraße (zwischen Mürzsteg und Wegscheid in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für LKW)

(zwischen Mürzsteg und Wegscheid in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für LKW) L117 Rettenegg, Pfaffensattel Landesstraße (zwischen Rettenegg und Steinhaus am Semmering in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 t)

(zwischen Rettenegg und Steinhaus am Semmering in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 t) L320 Teichalm-Landesstraße (zwischen Fladnitzberg und St. Erhard in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für LKW)

Vorarlberg

Auch in Voralberg gilt aktuell auf fünf Straßen eine Schneekettenpflicht, wobei auf manchen Straßen nur LKW betroffen sind.

Überblick: Schneekettenpflicht in Vorarlberg L193 Faschina-Straße (zwischen Au und Damüls in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 t)

(zwischen Au und Damüls in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 t) L198 Lechtal-Landesstraße (zwischen Alpe Rauz und Lech in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für LKW)

(zwischen Alpe Rauz und Lech in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für LKW) L9 Hub, Rucksteig (zwischen Hohenweiler und Weienried in beiden Richtungen)

(zwischen Hohenweiler und Weienried in beiden Richtungen) L11 Eichenberger Straße (zwischen Lochau und Eichenberg in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 t)

(zwischen Lochau und Eichenberg in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 t) L48 Bergstraße (zwischen Dornbirn und Schwarzenberg in beiden Richtungen)

Tirol

In Tirol sind momentan nur zwei Straßen von der Schneekettenpflicht betroffen, diese gilt auf beiden nur für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen: B161 Passthurn, Jochberger Straße (zwischen Mittersill und Kitzbühel in beiden Richtungen) und B197 Arlbergstraße (zwischen S16 – St. Anton Am Arlberg und Alpe Rauz in beiden Richtungen).