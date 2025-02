Bäume stürzten auf Leitungen: Hunderte steirische Haushalte ohne Strom

Wetterdienste prognostizierten Schneefall für die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Als Schwerpunkt der Steiermark wurden dabei nördliche Gebiete genannt. Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee sollen auf den Bergen in der Obersteiermark fallen, informierte Martin Kulmer von der GeoSphere Austria am Donnerstagvormittag im Gespräch mit 5 Minuten. Mehr dazu hier: Tief „Max“ schüttelt in der Steiermark die Betten aus.

Umgestürzte Bäume sorgen für Stromausfälle und Verkehrsbehinderungen

Wie bereits prognostiziert brachte die Nacht auf Freitag Schnee in die Steiermark. Der Neuschnee birgt aber auch seine Schattenseiten, das Gewicht ließ Bäume umstürzten. In Graz musste deshalb eine Straße gesperrt werden, es kommt zu Verkehrsbehinderungen, 5 Minuten berichtete: Schneefall in Graz lässt Baum umstürzen: Bus kann nicht fahren. Im Raum Deutschlandsberg fielen Bäume auf Stromleitungen der Energie Steiermark. Am frühen Freitagmorgen mussten deshalb rund 9.000 steirische Haushalte in Deutschlandsberg, Preding und Stainz ohne Strom auskommen.

Derzeit 500 steirische Haushalte ohne Strom

„Derzeit sind nur mehr 500 Haushalte betroffen“, berichtet Urs Hernik von der Energie Steiermark gegenüber 5 Minuten. Auch für diese Haushalte soll es aber bald Entwarnung geben: „Die Einsatzkräfte haben rasch gehandelt, die Störung soll in drei bis vier Stunden behoben sein“, so Hernik.