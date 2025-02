Wochenlang unbemerkt: Tochter (51) hauste mit totem Vater in Wohnung

Es ist eine Geschichte, die sprachlos macht: In einer Wohnung in Favoriten harrte eine pflegebedürftige Frau wochenlang neben ihrem verstorbenen Vater (ca. 80) aus – unbemerkt von der Nachbarschaft. Die „Kronen Zeitung“ berichtete heute über das Drama.

Hilferuf aus der Slowakei

Erst ein Hilferuf aus der Slowakei hatte die Tragödie ans Licht gebracht. Die zweite Tochter des Mannes, die in der Slowakei lebt, hatte sich Sorgen gemacht: Seit rund einem Monat war kein Kontakt mehr möglich. In ihrer Verzweiflung alarmierte sie die Behörden. Am Samstagabend, dem 8. Feber, rückten schließlich Feuerwehr und Polizei an.

Tochter überlebte wohl nur knapp

Als die Einsatzkräfte die Tür der Gemeindewohnung aufbrachen, schlug ihnen sofort ein penetranter Verwesungsgeruch entgegen. Im Schlafzimmer dann der schockierende Anblick: Der Leichnam des Vaters – bereits stark verwest. Neben ihm: die pflegebedürftige Tochter. Abgemagert, dehydriert – sie hätte wohl nur noch wenige Tage überlebt. Sofort wurde die 51-Jährige notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine Obduktion des Leichnams des Vaters wurde angeordnet.