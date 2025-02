Eingeschlossen und verletzt: Feuerwehr befreit Person aus Tank

Am Vormittag des 14. Feber wurde die Freiwillige Feuerwehr Peratschitzen gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Kühnsdorf zu einem Einsatz in Kohldorf in der Nähe von Völkermarkt alarmiert. Der Grund: Eine verletzte Person war in einem Tank eingeschlossen und konnte sich nicht mehr selbst befreien, wie die Feuerwehr Peratschitzen bekannt gab. „Wir konnten die Person sicher bergen und dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben“, informierten die Florianis. Auch die Polizei war im Einsatz.

©Freiwillige Feuerwehr Peratschitzen