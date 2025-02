Unfall mit Linienbus: Sechs Verletzte, darunter ein Kind (5)

In Linz kollidierte am Donnerstag, dem 13. Feber, gegen 13.15 Uhr, ein Linienbus mit einem Auto. Der Pkw-Lenker, ein 30-jähriger Linzer, wollte rechts in die Landwiedstraße einbiegen, als es zum Unfall kam. Die 26-jährige Beifahrerin des Autofahrers und fünf Fahrgäste, darunter ein fünfjähriges Kind, wurden unbestimmten Grades verletzt. Das Mädchen wurde ins Kinderspital, die Erwachsenen in das Kepler Uniklinikum bzw. das UKH Linz gebracht.