Crash in Graz: Mopedlenkerin (59) schwer verletzt

Bei einem Unfall in Wetzelsdorf wurde eine 59-jährige Mopedlenkerin schwer verletzt

Veröffentlicht am 14. Februar 2025, 11:13 / ©5min.at

Gegen 6.15 Uhr war eine 27-jährige Grazerin mit ihrem Wagen auf der Straßganger Straße in nördliche Richtung unterwegs. „Sie beabsichtigte bei der Kreuzung Lissäckerstraße – Straßganger Straße nach links in die Lissäckerstraße einzubiegen. Dabei dürfte sie eine 59-jährige Mopedlenkerin, ebenfalls aus Graz, die auf der Straßganger Straße in südliche Richtung unterwegs war, übersehen haben“, berichtet die Polizei.

Mopedlenkerin stürzt nach Crash

Es kam zur Kollision zwischen dem Wagen und der Mopedlenkerin. Die Mopedlenkerin kam zu Sturz und wurde schwer verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung ins UKH Graz eingeliefert.