ÖBB nehmen heuer rund 4.100 neue Mitarbeiter auf

Mit 120.000 Bewerbungen konzernweit gab es im vergangenen Jahr ein Rekordinteresse an ÖBB-Jobs, gleichzeitig wurden so viele Mitarbeiter wie noch nie neu eingestellt. Auch in den kommenden Jahren nehmen die ÖBB unter anderem aufgrund der Erweiterung des Angebots und des aktuellen Generationenwechsels österreichweit jährlich rund 4.100 neue Mitarbeiter auf. ÖBB CEO Andreas Matthä ist sich sicher: „ÖBB-Jobs sind attraktiv, weil sie gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten sicher und zukunftsfit sind.“



So viele Stellen sollen noch heuer in den Regionen besetzt werden Kärnten: 210

Steiermark: 300

Oberösterreich: 300

Vorarlberg: 130

Tirol: 290

Salzburg: 400

Ostregion (Wien, Niederösterreich und Burgenland): 2.500

Rund 130 Berufsbilder

Der Großteil der Stellenangebote und Kursplätze richtet sich an Interessierte und Fachkräfte in den sogenannten eisenbahnspezifischen Berufen. Dazu zählen Lokführer, Zugbegleiter, Verschieber und Fahrdienstleiter. Darüber hinaus stellen die ÖBB österreichweit Postbuslenker und Techniker ein. Auch IT-Spezialisten werden gesucht. Für viele der 131 Berufsbilder bieten die ÖBB selbst Ausbildungen an: Über das ganze Jahr verteilt starten in Österreich Kurse, die insgesamt knapp 1.800 interessierte Bewerber unter anderem zu Lokführern, Zugbegleitern und Co. ausbilden. Da bereits die Ausbildung bezahlt wird, sind diese Jobs auch für Quereinsteiger geeignet. Darüber hinaus werden für das kommende Lehrjahr österreichweit rund 800 Lehrlinge gesucht.

Region Ausbildungsplätze Lehrlingsstellen Kärnten 170 120 Steiermark 170 120 Oberösterreich 260 110 Vorarlberg 65 35 Tirol 150 45 Salzburg 210 50 Ostregion 800 340

2.500 Euro-Prämie im Verschub

Die ÖBB bieten eine Reihe an Zusatzleistungen. Dazu zählen flexible Arbeitszeitmodelle, betriebliche Kinderbetreuung und Unterstützung für pflegende Angehörige. In mehreren Unternehmensbereichen wurde zudem der „Flexi Friday“ eingeführt, wodurch die Kernzeit an Freitagen entfällt. Neue Mitarbeiter im Verschub und angehende Fahrdienstleiter:innen erhalten nach dem ersten Probemonat eine Prämie von 2.500 Euro brutto. Eine weitere Prämie in gleicher Höhe wird nach erfolgreicher Prüfung bzw. Ausbildungsfortschritt ausbezahlt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2025 um 11:59 Uhr aktualisiert