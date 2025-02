Blutiges Rätsel: Schwer verletzte Frau in Stiegenhaus gefunden

Es war ein Hausbewohner des Mehrparteienhauses in Wien-Währing, der am heutigen Freitagmorgen, 14. Feber, gegen 7 Uhr den Notruf wählte: Er hatte eine verletzte Frau im Stiegenhaus aufgefunden. Sie war zu diesem Zeitpunkt nicht ansprechbar und wies Schnittverletzungen im Oberkörperbereich. Laut Polizei handelt es sich bei der Verletzten um eine 30-Jährige. Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurde sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. „Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Ob ein Gewaltdelikt vorliegt, ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen“, so die Wiener Polizei abschließend.