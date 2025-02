Werbetafel-Wirbel in Villach: Verbot sorgt für politischen Clinch

Neuerdings sorgt eine Werbetafel in der Villacher Innenstadt für Wirbel. Konkret geht es darum, dass die Werbetafel vor dem Atelier Menzinger, die laut Angaben von Juliane Menzinger seit acht Jahren auf dem Privatgrund stehe, entfernt werden müsse, ansonsten gäbe es eine Anzeige.

Ständer muss weg

Juliane Menzinger vom Atelier Menzinger berichtet in den sozialen Medien darüber, dass es ihr nun untersagt sei, die Tafel vor dem Geschäft aufzustellen. Dies sei eine Entscheidung der Stadt Villach. „Obwohl der Werbeständer seit 8 Jahren am Privatgrund steht, wurde uns bei Nichtentfernung mit Anzeige gedroht. Das bedauern wir sehr, da die Tafel für viele von euch eine hilfreiche Orientierung war“, heißt es im Facebook-Posting von Menzinger. „Mich hätte es halt gefreut, wenn etwas nicht passt, dass man auf mich zugekommen wäre und was gesagt hätte“, erzählt Menzinger im Gespräch mit 5 Minuten. Sie hätte lediglich einen Anruf bekommen, dass der Ständer weg müsse.

Pober: „Nein jetzt setzt die Umweltbehörde dem noch eines drauf!“

Villachs Gewerbereferent Christian Pober äußert sich nun zur Thematik, denn der stationäre Handel in der Stadt durchlebe gerade schwierige Zeiten. Nicht nur die andauernden Krisen, der Internethandel und die fehlende Frequenz in den Innenstädten machen, laut Pober dem Handel zu schaffen. „Nein jetzt setzt die Umweltbehörde dem noch eines drauf!“, so Pober. „Statt den Handel in der Innenstadt zu unterstützen, macht die Abteilung von ERDE-Stadtrat Sascha Jabali Jagd auf KMU‘s und unsere Unternehmen. Diese unsägliche Verordnung muss schleunigst abgeschafft und adaptiert werden!“, so Pober abschließend.

Jabali: „Verordnung wurde vor Gründung der ERDE beschlossen“

Stadtrat Sascha Jabli Adeh reagierte und äußerte sich auf Anfrage von 5 Minuten zu den Vorwürfen: „Die Verordnung zum Ortsbildschutz stammt aus dem Jahr 2012 und wurde also lange vor der Gründung der ERDE, aber mit Stimmen der ÖVP, vom Villacher Gemeinderat beschlossen.“ Die Verantwortung sieht Jabali nicht bei sich: „Fachlich zuständig für die inhaltliche Ausgestaltung dieser Verordnung ist die Stadtplanung und somit Planungsreferent Stadtrat Harald Sobe.“ Abschließend betont Jabali, dass er „sehr gerne“ bereit sei, sich an Gesprächen über eine zeitgemäße Überarbeitung der Verordnung zu beteiligen.

Öffentlichkeitsarbeit: „Behörde handelt nicht aus Willkür“

Auch die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Villach meldet sich in der Causa zu Wort. Auf die Frage von 5 Minuten, warum die Werbetafel entfernt werden müsse, wurde geantwortet: „Konkret gilt eine Werbetafel als ,nicht ortsfester Plakatständer‘, und diese dürften laut der geltenden Ortsbildschutzverordnung nur in ganz bestimmten Fällen aufgestellt werden.“ Werbung für ein Unternehmen würden laut der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit nicht unter diese Umstände fallen. „Aus diesem Grund wurde Frau Menzinger (wie übrigens viele andere Unternehmerinnen und Unternehmer) von der Stadt Villach als Behörde aufgefordert, diesen nicht ortsfesten Plakatständer zu entfernen“, heißt es weiter im Statement der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Villach. Auf die Frage, wer die Entfernung veranlasst habe, lautet die Antwort: „Die zuständige Abteilung Anlagenrecht und Umweltschutz hat als Vollzieherin des Kärntner Ortsbildpflegegesetzes gehandelt.“ Dabei wird betont, dass die Behörde nicht aus Willkür gehandelt habe, sondern vielmehr dafür sorge, dass bestehende Gesetze eingehalten werden. Der Stadt seien diesbezüglich die Hände gebunden: „Würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Villach dies nicht tun, würden sie Amtsmissbrauch begehen.“