Schneefall hält steirische Feuerwehren auf Trab

Wie bereits prognostiziert brachte die Nacht auf Freitag Schnee in die Steiermark. Der Neuschnee birgt aber auch seine Schattenseiten, das Gewicht ließ Bäume umstürzten. In Graz musste deshalb eine Straße gesperrt werden, 5 Minuten berichtete: Schneefall in Graz lässt Baum umstürzen: Bus kann nicht fahren. In der Weststeiermark fielen Bäume auf Stromleitungen der Energie Steiermark. Am frühen Freitagmorgen mussten deshalb rund 9.000 steirische Haushalte in Deutschlandsberg, Preding und Stainz ohne Strom auskommen. Gegen 10 Uhr waren nur mehr etwa 500 Haushalte von den Stromausfällen betroffen, wie Urs Hernik von der Energie Steiermark auf Anfrage von 5 Minuten informierte.

Feuerwehren aus Graz-Umgebung im Einsatz

Der Schneefall führte zu zahlreichen Einsätzen. Am Freitagvormittag musste die Freiwilligen Feuerwehren Gössendorf (Graz-Umgebung) und St. Ulrich am Waasen zur Fahrzeugbergung ausrücken. Ein Auto landete im Graben, Personen wurden keine verletzt. Das Auto wurde anschließend von den Feuerwehrleuten mittels Wechselladefahrzeug-Kran geborgen. Auch die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz wurde am Freitagmorgen zur Fahrzeugbergung gerufen. Ein Wagen war von der Straße abgekommen und landete in einem angrenzenden Graben. „Aufgrund der schwierigen Lage des Fahrzeugs kam zum ersten Mal unser neues Wechselladefahrzeug mit Kran zum Einsatz“, heißt es von der FF Eggersdorf bei Graz.

Einsatzreicher Vormittag in Deutschlandsberg

Auch einige Feuerwehren im Bezirk Deutschlandsberg rückten zu Einsätzen aufgrund des Schneefalls aus. In Michlgleinz, Gemeinde Groß St. Florian, hat sich ein Fahrzeug überschlagen. Bei einem Ausweichversuch gelang die Fahrzeuglenkerin mit ihrem Fahrzeug auf eine Schräglage und in weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. „Die Lenkerin konnte sich selbst aus ihrem PKW befreien“, berichtet der Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg. In Bad Gams rutschte ein LKW gegen eine Zapfsäule, verletzt wurde dabei niemand. Im Johngraben der B76 mussten mehrere hängengebliebene Fahrzeuge abgeschleppt werden. Zahlreiche Bäume hielten nicht stand und mussten beseitigt werden.

Umgestürzte Bäume fordern die Feuerwehr

Neben Fahrzeugbergungen standen auch Baumbergungen für die steirischen Feuerwehren am Plan. Die Freiwillige Feuerwehr St. Josef in der Weststeiermark musste am Freitagvormittag ausrücken, weil ein Baum auf eine Straße stürzte.