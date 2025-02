Frischer Wind für Pörtschach: Blumenatelier hat neuen Inhaber

Im Bezirk Klagenfurt-Land gab es im Feber eine blumige Neueröffnung: Das Blumenatelier an der Hauptstraße in Pörtschach hat einen neuen Inhaber: Marcus da Silva Borim hat das Geschäft übernommen und tritt damit in die Fußstapfen der bisherigen Floristin Elisabeth Zepitz. „Mit viel Leidenschaft und fachkundigem Gespür für florale Kreationen verspricht er, den traditionsreichen Betrieb ebenso mit Liebe zum Detail und innovativen Ideen fortzuführen“, freut man sich in der Gemeinde Pörtschach.

Bürgermeisterin gratuliert

Bereits seit Anfang Februar können Kunden im Blumenatelier die hochwertigen Arrangements unter anderem auch mit dem Pörtschacher Taler bezahlen. Marcus da Silva Borim freut sich, mit dieser Neuerung sowohl langjährige als auch neuen Kundinnen und Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis bieten zu können. „Der neue Florist steht für exzellenten Service, Kreativität und individuelle Beratung“, schwärmt Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz und wünscht dem neuen Floristen eine ebenso erfolgreiche wie inspirierende Zukunft.