Mobiler Second-Hand-Markt kommt nach Kärnten

Mit "carla on tour" kommt Second-Hand-Kleidung auch in ländliche Kärntner Regionen.

„carla on tour“ kommt nach Kärnten! In Zeiten von Fast Fashion und anhaltender Teuerung ist der mobile Second-Hand-Markt der Caritas eine Möglichkeit, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und bewussten Konsum zu fördern. „Durch unser Projekt ermöglichen wir auch in ländlichen Regionen den Zugang zu hochwertiger gebrauchter Kleidung und Haushaltswaren. Gleichzeitig fördern wir soziale Teilhabe und stärken die Kreislaufwirtschaft“, erklären die Verantwortlichen auf der Homepage der Kärntner Caritas.

Start von „carla on tour“ voraussichtlich im Juli

Im Moment laufen die Vorbereitungen für „carla on tour“: „Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck an der Umsetzung, damit der mobile Second-Hand-Markt schon bald durch Kärnten touren kann“, heißt es seitens der Caritas. Dabei werde sowohl an der Ausstattung des Fahrzeugs als auch am Aufbau regionaler Kopperationen und an der Einsatzplanung gearbeitet. „Ab ca. Juli 2025 wird der carla on tour regelmäßig unterwegs sein“, informieren die Verantwortlichen.

Fokus auf ländliche Regionen

Der Fokus des Projekts liegt auf den ländlichen Regionen Kärntens, da dort Second-Hand-Angebote oft schwer zugänglich seien. „Der carla on tour wird Wochenmärkte, Gemeindeveranstaltungen, Schulen, Pflegewohnhäuser und Pfarren ansteuern“, erklärt man seitens der Caritas, das Sortiment werde stets auf die jeweilige Zielgruppe angepasst. Gemeinden können über ein Onlineformular „carla on tour“ auch in ihre Gemeinde holen.