Busfahrer sind unzufrieden mit Lohn: Streikfreigabe erteilt

Die Gewerkschaften vida und GPF (Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten) haben vom Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) heute die Streikfreigabe für die 12.000 Beschäftigten bei privaten Autobusbetrieben (unter anderem Postbus, Sabtours, Dr. Richard, Blaguss) erhalten. Grund dafür sind die seit Dezember stockenden Kollektivvertragsverhandlungen. Mehr dazu in: Einschränkung im Linienverkehr: KV-Verhandlung für Buslenker geht weiter.

Streik bereits am Donnerstag?

Und der Ă–GB stellt ein Ultimatum: „Sollten die Arbeitgeber in der fĂĽr Montag, 17. Feber, angesetzten vierten Verhandlungsrunde erneut bezĂĽglich der Arbeitsbedingungen kein echtes Entgegenkommen zeigen, findet am Donnerstag, 20. Feber, ein erster österreichweiter Warnstreik statt.“ Zwischen 30. Jänner bis 5. Feber fanden bereits Betriebsversammlungen in ganz Ă–sterreich statt. Im Zuge der Versammlungen und in Onlineumfragen haben sich laut Ă–GB die Beschäftigten mit ĂĽberwiegender Mehrheit fĂĽr gewerkschaftliche KampfmaĂźnahmen bis hin zum Streik ausgesprochen.